به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش ناشران عمومی واقع در شبستان اصلی مصلی بزرگ امام خمینی غرفه‌ای به مساحت ۹ مترمربع برای عرضه محصولات کانون اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش سالن اصلی فروش محصولات به مساحت ۲۲۰ مترمربع در بخش کودک و نوجوان بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب چاپ اول و ۲۰۰ عنوان تجدید چاپ با تخفیف ویژه و سایر تولیدات فرهنگی کانون را به علاقه‌مندان عرضه می‌کند.

این در حالی است که عرضه‌ی کتاب از سوی کانون با تخفیف ویژه صورت می‌گیرد.در عین حال در بخش ناشران کمک آموزشی نیز تولیدات و خدمات کانون زبان ایران ارایه می‌شود و در سالن جنبی کودک، مربیان کانون با برپایی کارگاه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی با محوریت کتاب‌خوانی و ترویج فرهنگ مطالعه از قبیل: قصه‌گویی و قصه‌نویسی، تئاتر، نقاشی، کاردستی، کتاب‌سازی و... به بازدیدکنندگان کودک و نوجوان خدمات فرهنگی ارایه می‌دهند.

هم‌چنین اجرای مسابقات مختلف به مناسبت مبعث پیامبر‌اکرم (ص) و شهادت حضرت امام موسی‌کاظم (ع) و ویژه ‌برنامه‌های آشنایی کودکان و نوجوانان با شاهنامه به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز فردوسی از دیگر برنامه‌های کانون در بخش جنبی کودک است.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ۹۴ در محل مصلی بزرگ امام‌خمینی (ره) تهران برپا می‌شود.