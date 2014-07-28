توضیحات وزارت بهداشت و درمان در مورد یک گزارش

به گزارش خبرنگار مهر، در متن توضیحات وزارت بهداشت آمده است: سهمیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور با در نظر گرفتن نظام تخصیص منابع ساختاری خدمات درمان بستری کشور، آمار نیروها و خدمات تخصصی موجود در بانک اطلاعاتی نیروهای تخصصی، تعداد فارغ التحصیلان هر رشته، مستندات و نظرات کارشناسی دانشگاهها و نظریه کارشناسی معاونت درمان وزارت متبوع تعیین می شود.

لازم به ذکر است طبق موجودی اعلامی از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان پزشکان متخصص نیروهای تخصصی به شرح جدول ذیل در شهرستان های زنجان (با جمعیت بالغ بر 473 هزار نفر)، ابهر (با جمعیت بالغ بر 168 هزار نفر)، خدابنده(با جمعیت بالغ بر 171 هزار نفر)، خرمدره (با جمعیت بالغ بر 61 هزار نفر)، طارم(با جمعیت بالغ بر 46 هزار نفر)، ماهنشان (با جمعیت بالغ بر 44 هزار نفر) مشغول به خدمت هستند.

موجودی شهرستان زنجان: ارتوپدی 6، ارولوژی 4، اطفال 14، بیهوشی 1، پاتولوژی 4، پوست 3، توانبخشی 1، جراحی عمومی 7، جراحی مغز و اعصاب 2، چشم پزشکی 4، داخلی 11، داخلی اعصاب 6، رادیوتراپی 2، رادیولوژی 8، روانپزشکی 7، زنان و زایمان 12، طب اورژانس 6، عفونی 4، قلب و عروق 9، گوش و حلق و بینی 5.

موجودی شهرستان ابهر: ارتوپدی 2، ارولوژی 2، اطفال 4، بیهوشی 4، پاتولوژی 1، جراحی عمومی 2، جراحی مغز و اعصاب 2، چشم پزشکی 1، داخلی 3، داخلی اعصاب 2، رادیولوژی 3، روانپزشکی 1، زنان و زایمان 3، عفونی 1، قلب و عروق 2، گوش و حلق و بینی 2.

موجودی شهرستان خدابنده: ارتوپدی 1،اورولوژی 1، اطفال 1، بیهوشی 3، پاتولوژی 1، پوست 1، جراحی عمومی 1، چشم پزشکی 1، داخلی 2، رادیولوژی 1، روانپزشکی 2، زنان و زایمان 4، قلب و عروق 1.

موجودی شهرستان خرمدره: ارتوپدی 1، اطفال 1، بیهوشی 3، پاتولوژی 1، پوست 1، جراحی عموی 2، چشم پزشکی 1، داخلی 3، داخلی اعصاب 1، رادیولوژی 1، روانپزشکی 1، زنان و زایمان 2، قلب و عروق 3.

موجودی شهرستان طارم: اطفال 1، داخلی 1، زنان و زایمان 1.

موجودی شهرستان ماهنشان: اطفال 1، بیهوشی 2، داخلی 2، زنان و زایمان 2 .

شایان ذکر است در توزیع پزشکان متخصص در سال جاری با هماهنگی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیروهای تخصصی مورد نیاز به آن شهرستانها معرفی خواهند شد.

توضیحات خبرگزاری مهر

-طبق جوابیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که در خصوص پزشکان متخصص در استان زنجان عنوان شده است که این پزشکان در مناطق مختلف استان زنجان فعال هستند ولی بنا به گفته مسئولان محلی در حال حاضر مناطق محروم شهرستانهای طارم، خدابنده و ماهنشان یا با کمبود پزشک مواجه هستند یا فاقد پزشک هستند و همچنان که در گزارش عنوان شده است بخش چورزق در شهرستان طارم فاقد حتی پزشک عمومی است.

-همچنین در جوابیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با استناد به گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی عنوان شده است که قرار است نیروهای متخصص مورد نیاز به شهرستانها اعزام شوند، که می توان نتیجه گرفت تاکنون این امر محقق نشده و درمانگاه بخش چورزق همچنان فاقدپزشک دائمی است.

- هدف خبرگزاری مهر از تهیه و انتشارچنین گزارشهایی تنها اطلاع رسانی به منظور رفع مشکلات موجود و دستیابی اقشار مختلف مردم به امکانات بهتر است.