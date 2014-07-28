وستهام، یوونتوس و کوئینزپارک رنجرز مشتریان ساموئل اتوئو

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه وستهام قصد دارد ساموئل اتوئو 33 ساله را برای تقویت خط حمله خود به خدمت بگیرد اما دستمزد هفته ای 100 هزار پوند این بازیکن اصلی ترین مانع برای جذب اوست.

اتوئو بعد از اینکه قراردادش با چلسی به پایان رسید اکنون بازیکن آزاد محسوب می شود و با توجه به مصدومیت اندی کارول وستهام قصد دارد او را به عنوان جانشین به خدمت بگیرد.

اتوئو فصل گذشته در چلسی در 35 بازی 12 گل به ثمر رساند که همه آنها در استمفوردبریج ورزشگاه خانگی چلسی بود، از جمله هت تریک مقابل منچستریونایتد.

از طرف دیگر یوونتوس هم توجه به مصدومیت آلوارو موراتا خرید جدیدش قصد دارد اتوئو را جذب کند. کوئینزپارک رنجرز هم یکی دیگر از مشتریان اتوئو است و هری ردنپ سرمربی این تیم با مدیر برنامه های مهاجم کامرونی مذاکره کرده اما دستمزد سالیانه 3 میلیون پوندی اتوئو دست هر باشگاهی را برای جذب او می بندد.