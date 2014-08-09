آژاکس در حال مذاکره برای جذب ساموئل اتوئو

به گزارش خبرگزاری مهر، اتوئو و مدیربرنامه هایش روز گذشته در پاریس با اومارس دیدار کردند و گفته می شود مهاجم فصل پیش چلسی که در پایان فصل به عنوان بازیکن آزاد معرفی شد احتمال دارد فصل آینده در آمستردام به میدان برود.

این در حالی است که گفته می شود اتوئو در لیگ برتر انگلیس از وستهام، کوئینزپارک رنجرز و ساندرلند هم پیشنهاد دارد.

مارک اورمارس می گوید: اتوئو بی صبرانه منتظر بازی برای آژاکس است. او از نظر بدنی کاملا آماده است و می تواند برای ما موثر باشد. ما نمی خواهیم مانع پیشرفت استعدادهای جوان خود مثل آرکادیوژ میلیک و یا ریچائیرو ژیوکوویچ را شویم اما اگر بشود مهاجمی در سطح اول فوتبال جهان مثل اتوئو را به خدمت بگیریم چرا که نه؟ فوق العاده خواهد بود.

اتوئو فصل گذشته 12 گل برای چلسی در تمامی رقابتها به ثمر رساند که تمامی آنها در استمفوردبریج ورزشگاه خانگی این تیم بود اما آبی ها تصمیم گرفتند قرارداد او را تمدید نکنند.