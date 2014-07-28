به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی بعدازظهر دوشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: نیروگاه اتمی برای استان بوشهر یک فرصت بسیار خوب است و باید زمینه توسعه استان بوشهر با استفاده از ظرفیت‌های نیروگاه اتمی فراهم شود.

وی اضافه کرد: مرکز پژوهشی هسته‌ای می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه علمی در این زمینه داشته باشد که مجوز راه اندازی آن از وزارت علوم گرفته شده است و امیدواریم امسال شاهد فراهم شدن شرایط راه‌اندازی آن باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر خواستار ایجاد یک اورژانس هسته‌ای در مرکز استان بوشهر شد و ادامه داد: باید برای مقابله با بحران‌های هسته‌ای زیرساخت‌های مورد نیاز در استان فراهم شود.

وی خاطرنشان ساخت: ایجاد دانشکده هسته‌ای پزشکی در استان بوشهر بسیار مهم است و شرایط لازم برای ایجاد ان در استان بوشهر فراهم شده است که امیدواریم در اینده نزدیک شاهد تدوین رشته‌ها و فعالیت این دانشکده باشیم.

آموزش عمومی ساکنان اطراف نیروگاه اتمی ضروری است

رئیسی با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس بوشهر، تصریح کرد: تصویربرداری مولکولی، فیزیک پزشکی، نانوتکنولوژی پزشکی و فارماکولوژی مولکولی از جمله گروه‌های فعالیتی این مرکز است که موفقیت‌های بسیار خوبی برای استان داشته است.

وی با اشاره به انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف پزشکی هسته‌ای در این مرکز، بیان داشت: ر مجلات بین‌المللی نیز شاهد موفقیت‌های پژوهشی این مرکز بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید با تعامل و همکاری و همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط، آموزش‌های عمومی و ایمنی مناسب به ساکنان اطراف نیروگاه اتمی ارائه شود.