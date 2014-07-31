تمرین دژآگه با العربی در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال العربی قطر روز گذشته چهارشنبه برای برپایی اردوی آماده سازی خود راهی شهر نورنبرگ آلمان شد و تا چند روز آینده در این شهر تمریناتش را پیگیری خواهد کرد. بازیکنان العربی بعد از حضور در آلمان راهی هتل شدند و سپس برای برپایی یک تمرین سبک به زمینی رفتند که در نزدیکی هتل قرار داشت.

در تصاویر منتشر شده از این تمرین، اشکان دژآگه بازیکن ایرانی تیم العربی هم به چشم می‌خورد. دژآگه که فصل گذشته در تیم فولهام انگلستان بازی می‌کرد به تازگی با عقد قراردادی به ارزش 5 میلیون پوند راهی العربی شده است.