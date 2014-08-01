قرارداد دژآگه با باشگاه العربی قطر 4 ساله است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رسانه‌های قطری در روزهای گذشته از انعقاد قرارداد یکساله اشکان دژاگه با تیم العربی قطر به مبلغ 5 میلیون پوند خبر داده بودند، مدیربرنامه‌های این بازیکن با رد این مطلب، قرارداد دژآگه را چهار ساله دانست.

محمودرضا فاضلی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: اشکان یکسال دیگر با فولهام انگلیس قرارداد داشت ولی بعد از مذاکرات و موافقت باشگاه فولهام، این بازیکن با قراردادی چهار ساله راهی العربی شد.

فاضلی از ارائه جزئیات بیشتر این قرارداد چهار ساله و اعلام مبلغ قرارداد دژآگه خودداری کرد.