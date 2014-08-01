  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

قرارداد دژآگه با باشگاه العربی قطر 4 ساله است

قرارداد دژآگه با باشگاه العربی قطر 4 ساله است

قرارداد اشکان دژآگه بازیکن ایرانی تیم العربی با این باشگاه قطری چهار ساله است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رسانه‌های قطری در روزهای گذشته از انعقاد قرارداد یکساله اشکان دژاگه با تیم العربی قطر به مبلغ 5 میلیون پوند خبر داده بودند، مدیربرنامه‌های این بازیکن با رد این مطلب، قرارداد دژآگه را چهار ساله دانست.

محمودرضا فاضلی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: اشکان یکسال دیگر با فولهام انگلیس قرارداد داشت ولی بعد از مذاکرات و موافقت باشگاه فولهام، این بازیکن با قراردادی چهار ساله راهی العربی شد.

فاضلی از ارائه جزئیات بیشتر این قرارداد چهار ساله و اعلام مبلغ قرارداد دژآگه خودداری کرد.

کد مطلب 2340803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها