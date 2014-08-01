میزبانی تبریز از چهاردهمین دوره هندبال قهرمانی جوانان آسیا/ مقام دومی بهترین عنوان ایران در تاریخ مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان پسر آسیا در حالی در شهر تبریز آغاز می شود که این دوره چهارمین دوره میزبانی کشور ایران از این سری مسابقات است و پیش از این تهران دو بار و شهر مشهد نیز یک بار میزبان این رقابت ها بوده اند.

این رقابت ها دارای حساسیت ویژه ای برای تیم های شکت کننده است زیرا سه تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در رقابت های جام جهانی سال 2015 برزیل را کسب خواهند کرد.

سید محمد شروین اسبقیان با تشریح برنامه‌های چهاردهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تبریز گفت: این مسابقات که انتخابی جام جهانی 2015 برزیل نیز است، از 11 تا 23 مرداد در سالن پورشریفی تبریز برگزار می‌شود.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی افزود: این دوره از مسابقات با حضور 12 تیم در دو گروه برگزار می‌شود و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در اولین روز به مصاف تیم ماکائو می‌رود.

اسبقیان همچنین از راه‌اندازی سایت اینترنتی ویژه مسابقات به نشانی www.e-a-handball.ir خبر داد و گفت: این مسابقات به صورت زنده از شبکه سهند و شبکه ورزش پخش خواهد شد.

وی در خصوص سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز محل برگزاری رقابت ها نیز اظهار داشت : کفپوش استاندارد و اختصاصی هندبال در سالن اصلی مسابقات نصب شده و و علاوه بر کفپوش، جایگاه خبرنگاران و سرویس دهی به خبرنگاران و عکاسان، اینترنت پرسرعت برای کادر فنی و خبرنگاران و عکاسان، سیستم سرمایشی سالن، رنگ امیزی سالن، نصب اسکوربرد ویژه هندبال در سالن، تعمیرات در رختکن و تجهیز رختکن تیم ها، تجهیز اتاق های کمیته فنی و سیستم صوتی نیز آماده شده است .

اسبقیان برگزاری تور تبریزگردی برای تیم‌های شرکت‌کننده و برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در محل برگزاری مسابقات را از برنامه‌های جنبی این رویداد ورزشی عنوان کرد.

وی آذربایجان شرقی را پیشتاز برگزاری تورنمنت های بین المللی در کشور در آینده ای نزدیک عنوان کرد و گفت: بی شک برگزاری باشکوه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در شهر مذهبی و تاریخی و زیبای تبریز برگی دیگر بر کارنامه افتخارات ملت سربلند ایران اسلامی افزوده و اسباب سربلندی و نمایش توانمندی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش را رقم خواهد زد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه بهترین امکانات رفاهی و فنی در اختیار تیم ها و کادر فنی خواهد بود، گفت: بی شک این مسابقات نمادی از ایجاد مودت، دوستی و تبادل فرهنگی است و تمامی تمعیدات و نواقصات سالن های برگزاری و تمرینی رفع شده و آماده پذیرایی از میهمان و تیم ها و برگزاری یک دوره رقابت های مهیج و بی نقص هستیم.

وی افزود: تمامی تمهیدات و هماهنگی ها و نیازهای رقابت ها برطرف شده و تیم ها و اعضا کادر فنی و برگزاری در حال ورود به تبریز هستند و بدون هیچ مشکلی آماده آغاز رقابت های مهیج و با نظم و انظباط هستیم.

کشور ایران میزبانی شایسته برای این دوره از رقابت ها

رئیس فدراسیون هندبال آسیا نیز در پیامی به این مسابقات با اشاره به میزبانی شایسته کشور ایران و به خصوص شهر تبریز از این مسابقات گفت: بنده بسیار خوشحالم که فدراسیون هندبال ایران آمادگی خود را برای برگزاری این رویداد بزرگ اعلام نموده است که امیدوارم در ارتقا و پیشرفت ورزش مورد علاقه هندبال در سطح آسیا موثر واقع خواهد شد و از مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به جهت میزبانی این رویداد باارزش سپاسگزارم و هیچ شکی نیست که این رقابت ها در نهایت موفقیت برگزار خواهد شد.

شیخ احمد الفهد الصباح ادامه داد: این رویداد فرصتی برای ورزشکاران این گروه سنی خواهد بود تا مهارت های انفرادی و گروهی خود را در طول مسابقه به نمایش بگذارند و بازی جوانمردانه را در رقابت ها ارتقا داده و صلح، اخلاقیات و روابط خوب را بین الملل مختلف ایجاد نمایند جهان امروزی به همدردی، همکاری و رقابت جوانمردانه بیشتر از هر زمانی نیاز دارد و جوانان نقش بسزایی در تشخیص این موضوع دارند .

وی افزود: چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جوانان آسیا، صلح، اخلاقیات و روابط خوب را بین ملل مختلف ایجاد می کند.

شیخ احمد الفهد الصباح اظهار داشت: همچنین این فرصت را غنیمت شمرده و از فدراسیون جهانی هندبال به جهت حمایت و راهنمائی هایشان در راستای ارتقا ورزش هندبال در سطح جهانی و همچنین در سطح قاره آسیا تقدیر و تشکر می کنم و در پایان از طرف خودم و فدراسیون هندبال آسیا با آرزوی موفقیت برای تیم های شرکت کننده، داوران، مسئولین و کمیته برگزاری از ایشان تقاضا دارم با نهایت تلاش خودشان ورزش هندبال را به عنوان یک ورزش جذاب حفظ کرده و برای تماشاگران رقابتی فراموش نشدنی و مهیج ارائه کنند.

میزبانی رقابت های هندبال جوانان آسیا افتخاری بزرگ برای ورزش هندبال کشور

سرپرست فدراسیون هندبال کشور نیز با اشاره به برگزاری این دوره از رقابت ها گفت: بسیار خرسندم و خدای بزرگ را سپاسگذارم که میزبانی این مسابقات مهم را به عهده گرفته ایم و اطمینان دارم که مردم میهمان نواز و مسئولان پرتلاش و شایسته شهر زیبا و تاریخی تبریز همه کوشش خود را در جهت فراهم آوردن آسایش و رفاه میهمانان گرامی بکار خواهند گرفت.

خسرو نصیری ادامه داد: میزبانی چهاردهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان 2014 آسیا در تبریز افتخار بزرگی برای ورزش هندبال کشور است.

وی با اشاره به ضرورت میزبانی مناسب از مهمانان خارجی شرکت کننده در این دوره از رقابت ها گفت: امیدوارم این مسابقات در نهایت آرامش، آسایش و با حفظ روحیه جوانمردی و در کمال صدافت و پاکی برگزار شود و میهمانان ما در ایران و شهر زیبای تبریز روزهای خوب و خوشی را سپری نمایند و به سلامت و تندرستی و با خاطره ای خوش به کشورهای خویش بازگردند.

نصیری با قدردانی از زحمات مسئولان استانی در این سری از مسابقات گفت: اینجانب لازم می دانم که از همه مسئولان محترم کنفدراسیون هندبال اسیا و نیز مسئولان وزارت ورزش و جوانان و همچنین استاندار و مدیر شایسته ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی و دیگر مدیران استان که نهایت همکاری را در برگزاری این رویداد مهم مبذول کردند، قدردانی و سپاسگزاری کنم.

وی ادامه داد: نظم و انسجام و تلاش ستاد برگزاری رقابت ها بسیار بالاست و شاهد میزبانی شایسته ای در این دوره از رقابت ها خواهیم بود زیرا هم اکنون بهترین فرصت است تا فرهنگ ایران و آذربایجان را به جهانیان نشان دهیم.

آمادگی فنی سالن پورشریفی تبریز برای برگزاری رقابت های هندبال جوانان آسیا

داود توکلی با اشاره به امکانات مناسب سالن پورشریفی تبریز برای برگزاری این دوره از مسابقات گفت: سالن پورشریفی تبریز در حد ایده آل آماده برگزاری چهاردهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جوانان 2014 آسیا است و هیچ مشکلی برای آغاز رقابت ها وجود ندارد.

نماینده کمیته فنی کنفدراسیون هندبال آسیا ادامه داد: بازدید های مختلف از تمامی بخش های سالن شامل مسیرهای ورودی، رختکن ها، اتاق داوران، اتاق تست دوپینگ، اتاق های کمیته های فنی و اجرایی، ستاد خبری، میکس زون، محل کنفرانس خبری، ارتباط تلویزیونی، مسائل فنی و اجرایی و کف پوش و اجرایی رقابت ها بازدید شده و هیچ مشکلی برای آغاز رقابت ها وجود ندارد و مدیریت اجرایی در آماده سازی سالن بسیار عالی بوده است.

وی افزود: با روحیه جهادی و تلاش بسیار بالای عوامل مدیریتی و اجرایی آبروی نظام و فرهنگ غنی ایران و آذربایجان شرقی در این دوره از رقابت ها به آسیا نشان داده خواهد شد و به میهمانان خواهیم گفت آذربایجان مروارید فرهنگ ایران اسلامی است.

توکلی تصریح کرد: در بازدید امروز همچنین شیوه نامه قبل، حین و بعد از هر بازی بصورت تئوری و عملی بررسی و تمرین شد و بعد از ظهر روز سه شنبه نیز وظایف منشی و وقت نگهدار بصورت عملی و تئوری تمرین خواهد شد.

مقام دومی بهترین عنوان کسب شده برای تیم هندبال ایران در رقابت های آسیایی

در حالی که تنها دو روز به آغاز چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان پسر آسیا در سال 2014 که مجوز حضور سه نماینده قاره کهن برای مسابقات جوانان 2015 جهان در برزیل را به همراه خواهد داشت، باقیمانده است تیم های شرکت کننده یک به یک وارد شهر تاریخی تبریز محل برگزاری رقابت ها می شوند.

در تاریخ 13 دوره قبلی رقابت ها جوانان کشورمان در9 دوره حضور داشته اند که بهترین عنوان کسب شده مقام دومی و مدال نقره 2008 عمان است که در دیدار نهایی تیم ما با حساب 31بر 30 بازی را به کویت واگذار کرد.

کشور ایران برای چهارمین بار است که میزبان این رقابت ها می شود که در این میان سهم تهران، دو میزبانی و سهم مشهد نیز بک میزبانی بوده است، مسابقاتی که هر دو سال یکبار از سال 1988 به طور مرتب برگزار شده و امسال در سال 2014 میزبانی بازهم نصیب ایران شده است.

در تاریخ این بازی ها کویت با 11حضور و کسب 9 مدال شامل پنج طلا، دو نقره و دو برنز پرافتخارترین است و در پی آن قطر قرار دارد که سه عنوان قهرمانی و دو نقره و دو برنز از سیزده حضور کامل در کارنامه خود دارد.همچنین کره جنوبی نیز هفت بار در دیدار نهایی حاضر بوده و حاصل آن دو قهرمانی و پنج عنوان نایب قهرمانی است.

چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جوانان پسر آسیا با حضور 12 تیم در دو گروه شش تیمی از روز شنبه 11 مردادماه کار خود را در تبریز آغاز خواهد نمود.

در این رقابت ها در گروه الف تیم های قطر (قهرمان دوره گذشته)، عربستان، ژاپن، ازبکستان، سوریه و عمان و در گروه ب تیمه ای ایران کره جنوبی، کویت، بحرین، عراق و ماکائو حضور دارند و از 11 مرداد رقابت خود را آغاز خواهند کرد.

تیم کشورمان در گروه دوم با کشورهای کویت، کره جنوبی، بحرین، ماکائو و عراق هم گروه است، گروهی که به گروه مرگ تشبیه شده و شامل سه قهرمان قبلی پیکارها بنامهای کویت و کره جنوبی و بحرین است.

سه تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در رقابت های جام جهانی سال 2015 برزیل را کسب خواهند کرد.