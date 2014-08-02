گرد و غبار در سیستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته مردم سیستان شاهد وزش باد شدید، طوفان و افزایش غلظت بیش از حد گرد و غبار بودند که بر اساس گزارش های به ثبت رسیده میزان غلظت گرد و غبار در این منطقه به یک هزار و 722 میکرو گرم بر متر مکعب و سه برابر حد استاندارد رسید.

کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در این رابطه اظهار داشت :بر اساس یش‌بینی کلی وضعیت جوی استان و طبق نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی امروز در نواحی شمالی استان وزش باد شدید و گرد و خاک و در بعضی ساعات طوفان شدید گرد و خاک تداوم دارد.

مصدق گودرزی فر در گفتگو با مهر برای ارتفاعات جنوبی استان رعد و برق و تندباد پیش بینی کرد و گفت: در برخی ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان نیز در بعد ازظهر افزایش ابر، احتمال رگبار پراکنده، رعد و برق و گاهی تندباد پیش‌بینی می‌شود.

وی نواحی مرکزی و جنوبی را ابری، غبار آلود در بعد از ظهر همراه با وزش باد و افزایش غلظت غبار پیش بینی کرد و ادامه داد:سواحل جنوبی نیز با غبار محلی یا مه رقیق همراه هستند و دریای عمان همچنان مواج و متلاطم است و ارتفاع موج به بیش از 160 سانتی متر می رسد.

وی گفت: طی 24 ساعت گذشته شهر زاهدان با حداقل دمای 19 درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهر و دلگان با حداکثر دمای 49 درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان گزارش شده است.

گودرزی فر بیشینه دمای امروز زاهدان را 37 و کمینه دمای امشب را 19 درجه سلسیوس پیش بینی کرد.