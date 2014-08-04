به گزارش خبرنگار مهر، در سال گذشته و کنکور 92 براي رشته پزشکي 4700 ظرفيت در دانشگاه هاي دولتي تعيين شده بود و این ظرفیت براي رشته دندانپزشکي 1500 نفر و براي رشته داروسازي 1250 نفر ظرفيت در دانشگاه هاي علوم پزشکي بود.

این در حالی است که امسال در دفترچه کنکور 93 تعداد ظرفیت رشته پزشکی 2 هزار و 882 نفر، ظرفیت رشته دندانپزشکی 801 نفر و ظرفیت داروسازی 629 نفر تعیین شده است.

در پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی امسال به صورت متمرکز دانشجو پذیرفته می شود و ظرفیت پذیرش در مجموع یک هزار و 548 نفر است که در رشته های دکتری حرفه ای به ترتیب در پزشکی 900 نفر، در دندانپزشکی 270 نفر، در داروسازی 280 نفر است.

این ظرفیت غیر از ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی بقیة الله (عج) و ارتش و شاهد است که حدود 100 نفر را شامل می شود.

در سال 92 پذیرش در رشته های علوم پزشکی بیش از 7 هزار نفر بود که با کاهشی 1500 نفری امسال ظرفیت پذیرش در علوم تجربی به کمی بیشتر از 4 هزار و 500 نفر رسیده است. این میزان کاهش در مقابل 443 هزار نفر شرکت کننده در کنکور تجربی سال 93 شانس قبولی را به کمتر از 38 درصد کاهش داده است.