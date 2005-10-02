84 قرارداد پژوهشي مشترك ميان دانشگاه فردوسي مشهد و صنايع منعقد شده است

دكتر محمد رحيمي زاده در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : حجم قراردادهاي دانشگاه فردوسي مشهد با صنايع مختلف، رو به افزايش است. در سال 82، تعداد قراردادهاي منعقد شده اين دانشگاه با صنايع 25 طرح با ارزش 444 ميليون تومان بوده است. اين تعداد در سال 83 به 36 طرح و 631 ميليون تومان افزايش يافته است، همچنين 23 طرح پژوهشي با ارزش 459 ميليون تومان در شش ماه اول سال 84 با صنايع مختلف منعقد شده است.

وي تصريح كرد: دانشگاه فردوسي مشهد، در زمينه طرح هاي ارائه شده توسط اساتيد نيز با رشد خوبي روبرو بوده است. اين طرح ها بيشتر بنيادي بوده و با بودجه خود دانشگاه ها به اجرا در مي آيند. در سال 79 تعداد طرح هاي ارائه شده توسط اساتيد دانشگاه فردوسي، 46 طرح بوده كه در سال 80 اين تعداد به 63 طرح افزايش يافته است. اساتيد اين دانشگاه، در سال 81، هفتاد و پنج طرح و در سال 82 هشتاد و چهار طرح پژوهشي را اجرا كردند. تعداد اين طرح ها در سال 83 با اندكي كاهش مواجه شد به طوريكه در اين سال هشتاد و يك طرح به انجام رسيد.

معاون پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد خاطرنشان كرد: طرح هاي اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد در نوع يك با هزينه دو ميليون تومان و نوع دو با پرداخت بودجه هاي سنگين به اجرا در مي آيد؛ بودجه هر دو نوع طرح پژوهشي توسط دانشگاه پرداخت مي شود.