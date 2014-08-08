به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز پنجشنبه معاونان وزیران خارجه و همچنین مذاکره کنندگان هسته ای ایران و آمریکا در ژنو با یکدیگر به مدت پنج ساعت به گفتگو نشستند.

رویترز گزارش داد: "ماری هارف" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این نشست گفت: مذاکرات سازنده بود اما نمی توانم درباره جزئیات آن صحبت کنم.

هارف همچنین از برنامه کشورهای 1+5 و ایران برای انجام مذاکره پیش از آغاز نشست سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

در مذاکرات روز گذشته "عباس عراقچی" و "مجيد تخت روانچی" معاونان وزير خارجه ایران و "ويليام برنز" معاون ارشد، "وندی شرمن" مدير کل سياسی وزارت خارجه آمريکا، همراه با "جک سالیوان" مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا، حضور داشتند.

در همین رابطه عراقچی، در پایان مذاكرات هسته ای ايران و آمريكا در ژنو ، این دور از مذاکره را "خوب" و "مفید " ارزیابی کرد. وی پس از پایان مذاکرات دوجانبه با طرف آمریکایی با بیان اینکه یک دور گفتگوی دو جانبه با هیئت آمریکایی داشتیم گفت: هدف از این گفتگوها بررسی آخرین وضعیت مذاکرات و چگونگی نزدیک کردن اختلافات و تفاوت دیدگاهها بود.

عراقچی با تاکید بر اینکه در گفتگوهای پنج ساعته امروز بحث های خوبی انجام شد افزود: قرار شد این گفتگوها در ماههای آینده هم ادامه یابد.



عراقچی گفت: در کنار این گفتگو در حال طراحی گفتگوهای دیگری با دیگر اعضای 1+5 هستیم زیرا در شرایط کنونی احساس می کنیم تا آغاز دور بعدی مذاکرات، به یک سری بحث های ریزتری میان ما و بقیه کشورهای عضو 1+5 به صورت دو جانبه نیاز است .



مذاکره کننده ارشد ایران افزود: از هم اکنون تا برپایی مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر شهریور یک سری جلسات دو جانبه برگزار خواهد شد و پس از آن امیدواریم که نتیجه این رایزنی های دو جانبه به برگزاری دور دیگری از مذاکرات در حاشیه مجمع عمومی با اعضای گروه 1+5 منجر شود.