تست سلامت رواني عمومي در دانشگاه فردوسي مشهد اجرا مي شود

دكتر مرتضي مقدم در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد با اعلام اين خبر افزود: اين مركز مشاوره در نظر دارد كه تست GHO ( سلامت رواني عمومي ) را به مركز كامپيوتر ارائه داده تا هر دانشجو با رمز كاربري شخصي خود به طور شخصي به سوالات پاسخ دهد و نتيجه ارزيابي آن را مشاهده كند.

وي يادآور شد: اگر نتيجه اين پرسش از سلامت كامل دانشجو حكايت كند به دانشجو اعلام مي شود و اگر علايم خطر در اين تست تشخيص داده شد با ارسال دعوت نامه اي از شخص مذكور خواسته مي شود تا پس از طي مراحلي در جلسات مشاوره دانشگاه شركت كند.

دكتر مقدم هدف اصلي از اجراي اين طرح را ارتقاء سطح بهداشت رواني در دانشگاه ذكر كرد و اظهار داشت: از اين طريق مي توان با ايجاد فضايي كاملا محرمانه اعتماد دانشجويان را جلب كرده و به آنان به صورت علمي خدمات مشاوره اي ارائه كرد.

وي تصريح كرد: اين مركز با چهار محور اصلي سلامت جسم، اضطراب، افسردگي و مشكلات ارتباطي به جمع آوري اطلاعات از دانشجويان مي پردازد اين اطلاعات توسط كارشناسان ذيربط تحليل خواهد شد.

مدير مركز مشاوره دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به ديگر اقدامات اين مركز خاطرنشان كرد: انتشار نشريه تخصصي واحداث كتابخانه اي بر اساس نياز دانشجويان در آينده نزديك جهت خدمات رساني بهينه به آنان، از جمله اين اقدامات خواهد بود.