مقدمات آزادي حدود 20 دانشجوي زنداني فراهم مي شود // دانشگاه نبايد به محل درگيري احزاب تبديل شود

دكتر سيد محمد حسيني در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : در ديدار با آيت الله شاهرودي كلياتي در زمينه آزادي دانشجويان زنداني مطرح شد و مقرر شد وضعيت دانشجويان مورد بررسي قرار گيرد تا وضعيت جرم يا جرائم آنها مشخص و زمينه آزادي و عفو آنها فراهم شود.

وي تصريح كرد : با توجه به فضاي جديد جامعه و دولت، وزارت علوم مصمم است دانشجوياني كه در مواقع تنش، مرتكب تخلفي شده اند در اين فضاي مهرورزي مورد عفو قرار گيرند.

معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزير علوم به تعداد دانشجويان زنداني اشاره كرد و افزود: وضعيت كمتر از 20 دانشجوي زنداني كه به دلايل مختلف بازداشت شده اند و معمولا در درگيري ها تخلفاتي را مرتكب شده اند مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا مقدمات آزادي آنها فراهم شود. بايد صبر كرد تا جزئيات اين امر پس از بررسي روشن شود.

دكتر حسيني تصريح كرد : وزارت علوم با توجه به فضاي مهرورزي در جامعه تصميم به چنين اقدامي گرفته و رئيس قوه قضاييه نيز با اين امر موافقت كرده است.

اين مقام مسئول يادآور شد : در فضاي جديد همه بايد دست به دست هم دهيم تا دانشگاه به جايگاه واقعي خود برسد. دانشگاه ها بايد در كنار فعالت هاي علمي، پژوهشي و فرهنگي به فعاليت هاي سياسي نيز بپردازند اما نبايد به محل درگيري احزاب تبديل شود.