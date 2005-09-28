اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، با راي اعضاي فراكسيون اكثريت، 31 نفر از نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي شوراي مركزي اين فراكسيون انتخاب شدند.
بنا بر اين گزارش، آقايان: محمدرضا باهنر نماينده كرمان، غلام رضا مصباحي مقدم نماينده تهران، محمد رضا فاكر نماينده مشهد، عماد افروغ نماينده تهران، محمد خوش چهره نماينده تهران، احمد توكلي نماينده تهران، الياس نادران نماينده تهران، حسين نجابت نماينده تهران، حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران، محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران، ستار هدايت خواه نماينده بويراحمد، سيد احمد مهدوي نماينده ابهر، احمد رسول نژاد نماينده دماوند، عليرضا زاكاني نماينده تهران، حسين فدايي نماينده تهران، مرتضي تمدن نماينده تهران، احمد بلوكيان نماينده كاشمر، سيد محمود ابطحي نماينده خمين شهر، سيد محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز، حسن سيد آبادي نماينده سبزوار، احمد بزرگيان نماينده سبزوار، حسن سبحاني نماينده دامغان، علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد، قدرت الله ايماني نماينده خرم آباد، محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز، احمد پيش بين نماينده بافت، سيد علي رياض نماينده تهران، محسن كوهكن نماينده دليجان، حسين مظفر نماينده تهران، حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و حسين سبحاني نيا نماينده نيشابور اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس را تشكيل دادند.
نظر شما