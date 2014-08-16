احتمال انتقال ویروس "ابولا" از طریق خون/ توصیه به مسافران خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، ويروس ابولا عامل بيماري تب خونريزي دهنده ابولا (Ebola Hemorrhagic fever) براي اولين بار در سال 1976 شناخته شد. اپيدميهاي این بيماري معمولاً با يك مورد منفرد كه از مخزن ناشناختهاي از طبيعت انتقال يافته، شروع شده و عمدتاً از طريق تماس نزديك با فرد بيمار و مايعات بدن وي گسترش مييابد.
اپيدميهاي اوليه ابولا در كشورهاي سودان و زئير رخ داد كه هر دو با استفاده از سوزن و سرنگهاي غيراستريل ارتباط داشته است.
ميزان كشندگي ابولا بالاست و انتقال این بيماري به مراقبين و پرسنل بهداشتي به طور شايع اتفاق ميافتد. در مطالعات انجام شده مدركي دال بر نقش ذرات معلق در هوا در گرفتاري انسانها موجود نيست و تماس با خون و ترشحات بدن بيمار و يا لاشه ميمونهاي بيمار، عامل اصلي انتقال بيماري محسوب ميشود.
مشخصه بيماري ابولا يك درگيري چند سيستمي است كه با ظهور ناگهاني سر درد شديد، درد عضلاني، تب، تهوع و استفراغ آغاز شده و به سمت ضعف، اسهال شديد، بثورات پوستي، تظاهرات خونريزي دهنده در پوست و مخاطات و شوك پيشرفت ميكند.
هيچ درمان اختصاصي ضد ويروسي براي ابولا موجود نيست و درمانهاي حمايتي نيز در اغلب موارد مؤثر نميباشد و با توجه به اينكه هيچ واكسني جهت پيشگيري در دسترس نیست، به نظر ميرسد تنها راه پيشگيري محدود كردن تماسهاي نزديك با بيماران و مايعات بدن آنها است.
اپيدمي فعلي بيماري ابولا كه در غرب آفريقا رخ داده با توجه به تعداد موارد ابتلا و ميزان مرگ و مير، جديترين طغيان بيماري است كه تاكنون گزارش و ثبت شده است.
با عنايت به هشدار سازمان جهانی بهداشت، در برخي كشورها محدوديتهايي براي ورود مسافران از كشورهاي غرب آفريقا خصوصاً گينه، ليبريا و سيرالئون گذاشته شده است. با توجه به گزارش موارد بيماري در مسافراني كه از اين مناطق به كشور خود بازگشتهاند، توصيه ميشود از سفرهاي غيرضروري به اين مناطق خودداري گردد و در صورت مسافرت ضروري، با توجه به دوره كمون بيماري كه از 2 تا 21 روز متغير است، بروز علائم تب، سردرد، اسهال، استفراغ و خونريزي طي يك ماه پس از تاريخ مراجعت را جدي گرفته و حتماً به پزشك مراجعه کنند.
با توجه به احتمال انتقال ويروس ابولا از طريق خون، ضروري است مسافراني كه به اين مناطق سفر كردهاند تا يك ماه پس از مراجعت و افرادي كه در تماس نزديك با اين مسافران بودهاند تا يك ماه پس از آخرين زمان تماس از اهداي خون خودداري کنند.
افراد مبتلا به بيماري خونريزي دهنده ابولا به علت حضور RNA ويروس در خون تا مدتها پس از درمان، تا يك سال پس از بهبودي كامل علائم قادر به اهداي خون نخواهند بود.
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