شیوع بیماری کشنده در قاره سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین گزارش داد: یک بیماری مرموز در آفریقا ۱۳ نفر را مبتلا کرده و سه نفر را در یک منطقه دورافتاده از تانزانیا به کام مرگ کشانده است.

براساس این گزارش، تیمی از پزشکان و کارشناسان به این منطقه اعزام شده‌اند.

آیفلو سیچالو افسر ارشد پزشکی دولت تانزانیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که علائم این بیماری شامل تب، سردرد، خستگی و خونریزی بینی است.

سیچالو گفت که آزمایش این بیماران از منطقه جنوب شرقی لیندی برای ویروس های خونریزی دهنده شناخته شده ابولا و خواهرخوانده آن موسوم به «ماربورگ» و همچنین کووید-۱۹ منفی بوده است.

تانزانیا هرگز به‌طور رسمی موردی از ابولا یا ماربورگ را ثبت نکرده است؛ به رغم آنکه کشورهای همسایه آن و دولت‌های آمریکا و انگلیس قبلاً به شهروندان خود هشدار داده بودند که ممکن است موارد گزارش نشده ابولا در این کشور وجود داشته باشد.

سیچالو افزود: دولت، تیمی از متخصصان را تشکیل داد که هنوز در حال بررسی این بیماری ناشناخته هستند.

سامیا سولوهو حسن رئیس جمهوری تانزانیا، گفت که این بیماری عجیب ممکن است ناشی از تعامل رو به رشد بین انسان و حیوانات وحشی باشد.

این خبر از تانزانیا چند روز پس از آن منتشر شد که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد؛ غنا دو مورد احتمالی ابتلا به ماربورگ را گزارش کرده است که در صورت تأیید، نخستین مورد ابتلا به این بیماری در این کشور غرب آفریقا خواهد بود.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که این بیماری از طریق خفاش های میوه‌خوار به مردم سرایت می کند و از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد و سطوح آلوده بین مردم منتقل می شود.

ماربورگ به طور بالقوه بسیار کشنده است. میزان مرگ و میر موارد در شیوع های گذشته از ۲۴ تا ۸۸ درصد متغیر بوده است.