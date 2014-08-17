علي بيات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی کشتی آزاد ایران، ضمن بيان اين مطلب اظهار کرد: فدراسيون كشتي از ابتداي امسال با مساله خاصي مواجه شده بود كه بايد در فاصله بسيار كوتاه زماني،‌ دو تيم مجزا و توانمند را رهي رقابتهاي جهاني و بازيهاي آسيايي كند.

وی اضافه کرد: مطمئنا آماد‌ه‌سازي و مهيا كردن دو تيم مدعي و قدرتمند و شركت دادن ملي پوشان در رقابتهاي جهاني و بازيهاي آسيايي مي‌بايست با برنامه‌ريزي و دقت خاصي از سوي كادر فني انجام مي‌شد كه ما نيز بدون اتلاف وقت، ‌وارد عمل شديم.

سرپرست تيم ملي كشتي آزاد در ادامه تاکید کرد: طي اين مدت توانستيم نفرات مورد نظر شوراي فني و كادر فني را در اردوهاي تيم ملي با دقت و جديت زير نظر بگيريم و تمرين دهيم. خوشبختانه امروز پس از اجراي دقيق اين روند توانستيم آزادكاران آماده و با انگيزه‌اي را در اختيار داشته باشيم كه مي‌توانند در رقابتهاي جهاني و بازي‌هاي آسيايي به میدان بروند و نتايج مطلوبي كسب كنند.

بيات تصريح كرد: البته انتخاب نفرات و ارنج تيم هاي اعزامي به جهاني و آسيايي كار ساده‌اي نيست و بايد طوري در اين خصوص تصميمي گيري كنيم كه نتيجه گيري در اين دو ميدان مهم و بزرگ با مشكل خاصي روبرو نشود.

وی از دعوت شدن احسان لشگري به اردوي آماده‌سازي نيز خبر داد و تاکید کرد: اين آزادكار با توجه به اتفاقاتي كه در رقابتهاي انتخابي رخ داد، نتوانست مجوز حضور در تركيب تيم ملي را بدست آورد اما بايد همچنان با حضور در اردوي تيم ملي زير نظر كادرفني تمرين و به روند آماده‌سازي هم تیمی‌های خود كمك كند.

سرپرست تيم ملي كشتي آزاد در پایان گفت: احسان لشگري اگر داعيه تكرار موفقيت و ارتقاي جايگاه جهاني خود را دارد، بايد در اردوهاي تيم ملي تمرين كند و پا به پاي اردونشينان زير نظر كادر فني به روند بازگشتش به تيم ملي ادامه دهد.