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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۱۷

پس از دیدار با سایپا رخ داد؛

برخورد عجیب سرمربی استقلال با صادقی/ مدافع آبی‌ها کتک خورد!

برخورد عجیب سرمربی استقلال با صادقی/ مدافع آبی‌ها کتک خورد!

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان دیدار برابر سایپا برخورد تند و عجیبی با مدافع مصدوم این تیم داشت. این برخورد از سوی یکی از نزدیکان امیر قلعه نویی شدت بیشتری داشت و منجر به کتک خوردن امیرحسین صادقی شد. وی پس از این برخورد اعلام کرد از استقلال خداحافظی خواهد کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امیرحسین صادقی در پایان دیدار استقلال برابر سایپا قصد رفتن به رختکن آبی پوشان را داشت ابتدا نزد امیر قلعه نویی رفت اما سرمربی استقلال برخورد غیر منتظره ای با مدافع مصدوم تیم خود داشت و او را نپذیرفت و از خود دور کرد.

صادقی که از این برخورد شوکه و ناراحت شده بود به امیر قلعه نویی گفت: خداحافظ؛ من از استقلال رفتم.

مدافع استقلال پس از این اتفاق قصد خروج از ورزشگاه را داشت که به یکباره از سوی دو نفر مورد حمله قرار گرفت و کتک خورد تا جایی که پیشانی او متورم شد. در این هنگام نیروی انتظامی که شاهد ماجرا بود فرد ضارب را دستگیر کرد. گفته می شود این فرد یکی از نزدیکان امیر قلعه نویی است.

امیرحسین صادقی به دلیل مصدومیت از ابتدای فصل تاکنون فرصت بازی برای استقلال را پیدا نکرده و این بازی را هم از روی سکوها تماشا کرد.

کد مطلب 2353536

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