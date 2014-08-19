سیدسعید افجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت انتخاب مربی بدنساز این تیم خاطرنشان کرد: در این باره درحال مذاکره هستیم و بزودی مربی بدنساز انتخاب و معرفی میشود. اینکه در نهایت مربی بدنساز ما خارجی است یا داخلی به نظر کادر فنی بستگی دارد و در زمان لازم تصمیم خود را اعلام خواهیم کرد.
وی درباره تصمیم نهایی باشگاه استقلال در بحث کاهش قرارداد بازیکنان و کادر فنی گفت: در این باره بحثهایی انجام گرفته و به دنبال یک فرمول هستیم تا سقف بودجه را رعایت کنیم. این موضوع به احتمال فراوان تا پایان هفته انجام میگیرد و در جلسه هفته آینده نهایی شده و اعلام خواهد شد.
افجهای در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص اظهارات جدید نکونام واکنشی نشان خواهد داد، بیان کرد: در این باره دیگر حرفی نداریم و نظر ما همان است که قبلا اعلام کردهایم.
سخنگوی باشگاه استقلال همچنین در خصوص جلسه روز یکشنبه هیات مدیره گفت: این جلسه چیزی حدود دو ساعت طول کشید و محوریت بحث درباره مسائل داخلی و مالی باشگاه بود که اعضا درباره آنها تبادل نظر کردند. بخش اعظم این جلسه را پیگری مصوبات گذشته تشکیل داد و در بخشی دیگر از این جلسه، درباره وضعیت پیشکسوتان باشگاه بحثهایی صورت گرفت. در پایان نیز آقای صادقپور پیشنهاداتی برای ارتقا کیفی تیمهای پایه و امکانات برای آنها مطرح کردند.
وی افزود: هیات مدیره استقلال نگاه ویژهای به تیمهای پایه دارد و به همین دلیل نظرات آقای صادقپور مورد استقبال اعضا قرار گرفت و قرار شد با ایجاد تمهیداتی، به خواستههای ایشان جامه عمل پوشانیده شود.
افجهای با اشاره به اینکه نمیتوان همه بحثهای هیات مدیره را رسانهای کرد، بیان کرد: حتما این حق را اهالی رسانه میدهند که نمیتوان همه بحثهای هیات مدیره را رسانهای کرد. برخی از بحثها، بحثهای داخلی و خانوادگی تیم است که نیاز نیست رسانهای شود.
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