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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰:۱۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات المپیک جوانان جهان در شهر نانجینگ چین و برگزاری مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال جام کنفدراسیون‌ها با رویارویی ایران و هند از مهم‌ترین اتفاقات ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول شهریور سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم شوال سال 1345 هجری قمری و بیست و سوم اوت سال 2014 میلادی.

- دومین دوره مسابقات المپیک جوانان جهان امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر نانجینگ چین پیگیری می‌شود.

- مرحله نیمه‌ نهایی رقابتهای والیبال جام کنفدراسیون آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سالن بالووان شولک شهر آلماتی قزاقستان پیگیری می‌شود:
* تیم ملی ب ایران - هند
* کره‌جنوبی - قزاقستان 

- روز دوم از هفته نخست از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ
* کلن - هامبورگ
* هانوفر - شالکه
* هرتابرلین - وردربرمن
* هوفنهایم - آگسبورگ
* دورتموند - بایرلورکوزن

- فصل جدید مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* مالاگا - اتلتیک بیلبائو
* گرانادا - دپورتیوو لاکرونا
* سویا - والنسیا

کد مطلب 2355086

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