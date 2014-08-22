تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول شهریور سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم شوال سال 1345 هجری قمری و بیست و سوم اوت سال 2014 میلادی.
- دومین دوره مسابقات المپیک جوانان جهان امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر نانجینگ چین پیگیری میشود.
- مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال جام کنفدراسیون آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سالن بالووان شولک شهر آلماتی قزاقستان پیگیری میشود:
* تیم ملی ب ایران - هند
* کرهجنوبی - قزاقستان
- روز دوم از هفته نخست از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ
* کلن - هامبورگ
* هانوفر - شالکه
* هرتابرلین - وردربرمن
* هوفنهایم - آگسبورگ
* دورتموند - بایرلورکوزن
- فصل جدید مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* مالاگا - اتلتیک بیلبائو
* گرانادا - دپورتیوو لاکرونا
* سویا - والنسیا
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