تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه اول شهریور سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم شوال سال 1345 هجری قمری و بیست و سوم اوت سال 2014 میلادی.

- دومین دوره مسابقات المپیک جوانان جهان امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر نانجینگ چین پیگیری می‌شود.

- مرحله نیمه‌ نهایی رقابتهای والیبال جام کنفدراسیون آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سالن بالووان شولک شهر آلماتی قزاقستان پیگیری می‌شود:

* تیم ملی ب ایران - هند

* کره‌جنوبی - قزاقستان

- روز دوم از هفته نخست از رقابتهای فوتبال بوندس لیگا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ

* کلن - هامبورگ

* هانوفر - شالکه

* هرتابرلین - وردربرمن

* هوفنهایم - آگسبورگ

* دورتموند - بایرلورکوزن

- فصل جدید مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* مالاگا - اتلتیک بیلبائو

* گرانادا - دپورتیوو لاکرونا

* سویا - والنسیا