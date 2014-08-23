بهره برداري بيش از 1000 طرح عمراني در گیلان/ رسانه ها یاریگر مسئولان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي نجفي استاندار گيلان ظهر شنبه در نشست خبری با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب بويژه شهيدان رجايي و باهنر افزود: اين شهداي بزرگوار اسوه اخلاق، تقوي، از خود گذشتگي و ايثار بودند كه براي همه سرمشق و الگوي خدمت به مردمند.



وی همچنين با اشاره به همدلي و وحدت مديران استان براي خدمت به مردم اظهارداشت: سالگرد استقرار دولت تدبير و اميد در بيست و چهارم خرداد فرصتي دست داد كه بيش از آغاز هفته دولت به انعكاس خدمات دولتمردان بپردازيم.



استاندار گیلان در مورد ويژه برنامه هاي هفته دولت نيز گفت: ويژه برنامه هاي گراميداشت هفته دولت ساعت هشت صبح با حضور مديران در مزارشهداي رشت و با اداي احترام به مقام شامخ شهداي انقلاب اسلامي آغاز مي شود.

وی افزود: در هفته دولت سال جاري با تلاش و كوشش تمامی دستگاه‌هاي اجرايي استان هزار و 22 پروژه كه بيشتر در زمينه گردشگري، صنعتي، كشاورزي، شيلات، عمران شهري، گاز رساني، آبرساني، برق رساني، آسفالت راه هاي روستايي، فضاهاي آموزشي، ورزشي و بهداشتي و درماني مسكن مهر مددجويان كميته امداد و بهزيستي و بنياد مسكن، حمل و نقل است با اعتباري افزون ‌بر هزار و 45 ميليارد تومان آماده بهره برداري است.



نجفی با بيان اينكه بخشي از اين طرح ها كه ملي است توسط مقامات كشوري به بهره برداري خواهد رسيد، اظهارداشت: سد آيت الله بهجت با هزينه 185ميليارد تومان، كارخانه تالك ايرانيان با 150 ميليارد تومان، فولاد آناهيتا با 45 ميليارد تومان،كشتارگاه صنعتي لوشان با 21 ميلياردتومان، لوازم طبي ايران با 15 ميليارد تومان از بزرگترين اين طرح ها است.



وي بیان داشت: در حين اجراي پروژه‌هاي به بهره‌برداري رسيده حدود 10هزار شغل ايجاد و پيش‌ بيني مي‌ شود پس از آن براي هزار و 818 نفر اشتغال ايجاد شود.



استاندار گيلان همچنين با اشاره به جايگاه بخش خصوصي در افزايش معيشت و رونق توليد گفت: از اين پروژه 350 ميليارد تومان مربوط به بخش خصوصي است.

وي افزود: تقويت بخش خصوصي از برنامه هاي راهبردي يكسال گذشته در استان بوده است.



نجفي اظهارداشت: در هفته دولت امسال همچنين ديدار با خانواده معظم شهدا، برگزاري يادواره شهداي كارمند، تجليل از كارمندان دولت، حضور مسئولان در نمازهاي جمعه، نشست هاي خبري براي گزارش عملكرد دولت، مراسم گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشتم شهريور نيز برگزار مي شود.



استاندار گيلان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به عملكرد دولت تدبير و اميد در استان گيلان حضور موفق مديران در كنار مردم و همراهي رسانه ها را در مديريت بحران برف يكي از اين اقدامات مثبت عنوان كرد و گفت: گذر از بحران خشكسالي به رغم پيش بيني كارشناسان براي كشت نشدن 30 هزار هكتار شاليزار نيز از عملكرد قابل ذكر دولت در يكسال گذشته در استان بوده است.

وی اذعان داشت: عزم ملي و مديريت جهادي را در پشت سرگذاشتن بحران برف و خشكسالي با همراهي و همدلي همگان در استان شاهد بوديم.



نجفي با اشاره به اينكه هفته دولت امسال با شعار آرامش و اميد برگزار مي شود، گفت: آرامش نسبي براي كار و تلاش كه امروز در استان با همراهي همه انديشمندان، مديران، نمايندگان، ائمه جمعه و بويژه اصحاب رسانه ايجاد شده است بزرگترين و مهم ترين عملكرد دولت تدبير و اميد در استان است.



وی در ادامه سخنانش به مشكلات ديرينه آبگرفتگي رشت اشاره كرد و اظهارداشت: شهر رشت همواره در فصول بارندگي با آب گرفتگي شديد معابر روبرو بوده است كه درسال گذشته شاهد بوديم علاوه بر رشت، با بارندگي شديد چهار شهر ديگر هم در محاصره آب قرار گرفت از اينرو پس از بررسي مطالعه نقاط آبگير و تامين اعتبار لازم طرح جمع آوري آب هاي سطحي شهرهاي استان بويژه شهر رشت آغاز شده است.



استاندار گیلان تاكيد كرد: با اجراي اين طرح ها استاندار آينده گيلان ديگر در زمان بارندگي شديد در ر شت چكمه پوش نخواهند شد.



وي در ادامه پيگيري مباحث مربوط به مطالعه و ساماندهي سواحل دريا را از اقدامات ديگر دولت تدبير و اميد در استان عنوان كرد و گفت: در اين بخش هم اتفاقات خوبي در حال جريان است كه البته هنوز به اتمام نرسيده است و از رسانه ها خواست بازديدي از سواحل داشته باشند تا تفاوت با گذشته را حس كنند.

نجفي پيگيري با اشاره به اقدامات انجام شده براي تكميل 11 كيلومتر آزاد راه و راه آهن، اجرايي كردن سايت پشتيباني نفت و گاز رودسر؛ بهسازي و ساماندهي مراكز دفن زباله و پسماند در استان را نيز يادآور شد و گفت : جمع آوري زباله و پسماند از بحث هاي اساسي استان است و از همه رسانه ها مي خواهم در اين زمينه ياريگر باشد.



وي با اشاره به پيگيري خريد زباله سوز براي استان در 8 نقطه گفت: احداث يكي از اين دستگاههاي زباله سوزدر رشت آغاز شده و ايجاد نيروگاه ههاي توليد انرژي از زباله در نقاط ديگر استان را نيز پيگيري مي كنيم .



استاندار گیلان در مورد عملكرد دولت در بخش چاي هم گفت: خوشبختانه با پيگيريهاي بعمل آمده در سالجاري براي نخستين بار در ده سال گذشته نخست شاهد رشد 54 درصدي در قيمت خريد برگ سبز چاي و نيز اختصاص رديف 100 ميليارد توماني بابت خريد تضميني و 60 ميليارد توماني تسهيلات كم بهره براي بهزراعي چاي در قانون بودجه سال 1393 هستیم كه تاكنون 85 ميليارد تومان از مطالبات پرداخت شده است.



نجفي كاهش نرخ بيكاري را در سال 92 را اقدامات ديگر عنوان كرد و افزود: نرخ بيكاري در گيلان در سال 1392 به 6/13 درصد رسيده كه نسبت به سال 1391 دو درصد كاهش يافته و استان در رتبه پنجم استان هاي بيكار قرار دارد اگرچه وضعيت كنوني راضي كننده نيست و اين رتبه را ارتقا مي دهيم.



وي افزود: بهبود فضاي كسب و كار دراستان كه بنا به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در يك سال گذشته واجد رتبه نخست كشور بوده نيز نشان از اين اهتمام براي كاهش بيكاري در استان است.



استاندار گیلان با اشاره به توفيقات دولت در مناطق آزاد افزود: افتتاح نخستين تالار بورس كالاي مناطق آزاد ايران در منطقه آزاد انزلي عملياتي شدن مصوبه كالاي همراه مسافر در سازمان منطقه آزاد انزلي به عنوان اولين منطقه آزاد كشور كه موفق به اخذ مجوز از گمرك ايران براي عملياتي كردن كامل اين طرح شده است.