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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۵:۴۴

بند ویژه فدراسیون در قرارداد کی‌روش؛

اسپانسر شخصی ممنوع!

اسپانسر شخصی ممنوع!

در جلسه روز پنجشنبه فدراسیون فوتبال با کارلوس کی‌روش، ‌علی کفاشیان برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ گذشته بندی را در قرارداد جدید وضع کرد که مطابق با این بند، سرمربی تیم ملی موظف است تنها از اسپانسرهایی استفاده کند که فدراسیون با آنها قرارداد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این حواشی زیادی پیرامون امتناع سرمربی تیم ملی از پوشیدن البسه آل اشپورت به وجود آمده بود که در نهایت طرفین بعد از برگزاری چند جلسه و سبک و سنگین کردن پیشنهادات به توافق رسیدند و کی‌روش حاضر شد از این برند آلمانی استفاده کند اما فدراسیون فوتبال می‌خواهد این بار مانع از وقوع این اتفاقات شود.

از این رو در قرارداد جدید کی‌روش که قرار است روز دوشنبه به امضا طرفین برسد این بند به صورت ویژه لحاظ شده است. به این ترتیب بر خلاف صحبت‌های قبلی که عنوان شده بود کی‌روش می‌خواهد برای خودش اسپانسر شخصی بگیرد، دیگر چنین اجازه‌ای مطابق قرارداد به او نمی‌دهند.
 

کد مطلب 2355807

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