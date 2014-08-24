اسپانسر شخصی ممنوع!

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این حواشی زیادی پیرامون امتناع سرمربی تیم ملی از پوشیدن البسه آل اشپورت به وجود آمده بود که در نهایت طرفین بعد از برگزاری چند جلسه و سبک و سنگین کردن پیشنهادات به توافق رسیدند و کیروش حاضر شد از این برند آلمانی استفاده کند اما فدراسیون فوتبال میخواهد این بار مانع از وقوع این اتفاقات شود.
از این رو در قرارداد جدید کیروش که قرار است روز دوشنبه به امضا طرفین برسد این بند به صورت ویژه لحاظ شده است. به این ترتیب بر خلاف صحبتهای قبلی که عنوان شده بود کیروش میخواهد برای خودش اسپانسر شخصی بگیرد، دیگر چنین اجازهای مطابق قرارداد به او نمیدهند.
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