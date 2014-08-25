به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش که طی روزهای گذشته صحبت های زیادی در مورد تمدید یا قطع همکاری اش با فدراسیون فوتبال مطرح شده است، پیش از ظهر امروز راهی فدراسیون فوتبال شد و در جلسه ای با علی کفاشیان که چند ساعت طول کشید شرکت کرد اما این نشست منجر به امضا نهایی قرارداد نشد.

کی روش در پایان جلسه خود با مسئولان فدراسیون فوتبال گفت: من و علی کفاشیان بر سر همه مسائل به توافق رسیدیم و تنها امضا قرارداد باقی مانده است. به همین خاطر فردا یا برای امضا قرارداد به فدراسیون می آیم یا برای خداحافظی.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل افزود: از نظر من و کفاشیان حتی در جزییات توافق کامل هم صورت گرفته است و موضوع دیگری وجود ندارد که وارد چالش شویم. بنابراین به نظر می رسد امضا قرارداد در حال طی کردن پروسه اداری باشد. بازهم تکرار می کنم من و کفاشیان دیگر مشکلی برای امضا قرارداد نداریم و تنها برای امضا به فدراسیون می آیم نه مذاکره ای دیگر.

کارلوس کی روش که به نظر می رسید روی سخنش با وزیر ورزش و جوانان است که طی روزهای گذشته از عدم تمایل برای تمدید قرارداد وی سخن گفته بود، در مورد بندی از قراردادش که در مورد فسخ آن است گفت: تنها مطلبی که می توانم بگویم این است که من برای اینکه از ایران برگردم به اینجا نیامده ام. یا برای سوء استفاده از فوتبال ایران در اینجا حضور ندارم بلکه آمده ام تا به فوتبال ایران خدمت کنم و با کمال افتخار این کار را انجام می دهم.

وی افزود: اگر قرار بر این باشد که شرایطی ایجاد شود که لطمه ای به فوتبال ایران بزنم اصلا جالب نیست. من فکر می کنم همه مردم ایران و رسانه های این کشور مرا می شناسند و می دانند چطور آدمی هستم. آنها نکات مثبت و منفی من را می دانند و به دنبال سوء استفاده نیستم.

کارلوس کی روش در پایان گفت: تنها دلیلی که باعث شد من اینجا باشم این است که رئیس فدراسیون از من خواست تا به عنوان مهمان در تهران حضور پیدا کنم. قبلا هم گفته ام وظیفه ما این است که برای مردم کار کنیم. من با افتخار این کار را انجام می دهم. حال می خواهید باور کنید یا نه. همیشه در کمال صلح به اینجا آمدم و در کمال صلح هم می روم.