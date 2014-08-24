آغاز مراسم معارفه مسئولان قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم جمعی از مسئولان قضایی کشوری و لشکری حضور دارند.

آیت الله آملی لاریجانی روز شنبه با صدور حکمی حجت الاسلام حسین کریمی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محسنی اژه ای را به سمت معاون اولی قوه قضاییه، حجت الاسلام رئیسی را به عنوان دادستان کل کشور و حجت الاسلام امینی را به سمت معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه منصوب کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین در احکام دیگری محمد رضا حبیبی دادستان پیشین اصفهان را به عنوان رئیس کل دادگستری استان یزد و غلامحسین حیدری رئیس کل پیشین دادگستری استان یزد را به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب کرد.