به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم تودیع مسئولان قضایی اظهارداشت: از مقام معظم رهبری به خاطر اینکه توفیق خدمت رسانی بیشتر برای مردم را برای بنده و همکارانم فراهم کردند تشکر می کنم و تلاش می کنیم پاسخی شایسته به اعتماد ایشان داشته باشیم.

وی افزود: ایشان در حکمی که صادر کردند و در جلسه اول تیر ماه امسال با مسئولان عالی قضایی روسای دادگستری ها و دادستان ها مطالبی را گوشزد کردند که سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار می گیرد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: مقام معظم رهبری به مواردی اشاره کردند که در قانون اساسی و یا مقدمه ای از اهداف دستگاه قضایی به آنها اشاره شده و در حکمشان به تحقق اصول قانون اساسی تاکید کردند.

وی خاطر نشان کرد: 6 مورد از مواردی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند مورد تاکید هستند. یکی از این موارد دسترسی آسان همگان به عدالت است. درباره عدالت و حقیقتش بحث های فراوانی وجود دارد و فیلسوفان زیادی در فلسفه سیاسی و حقوقی در ماهیت حق و عدالت بحث هایی داشته اند. تساوی در مقابل قانون، رفتار یکسان با آحاد مردم و مجازات هرکسی که مرتکب جرم شده در هر مقامی باعث می شود مردم حقیقت عدالت را دریابند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: مسیر عدالت دشوار است و این دشواری به خاطر مخالفت ها و هوای نفس هم در بعد جامعه و هم دستگاه قضایی است. بحثی که وجود دارد این است که آیا غایت قضاوت عدالت است یا فصل خصومت. مهم این است که بین این دو فرق چندانی هست یا نه. مقوله عدالت مهم و اساسی است همانطور که در قانون اساسی و شرع به آن اشاره شده است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید تلاش کنیم دسترسی به عدالت آسان باشد. نباید مردم فکر کنند فاصله رسیدن به عدالت آنقدر است که نمی ارزد برای آن تلاش کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به موارد دیگر مورد تاکید مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین تامین سلامت قوه قضاییه مبارزه با فساد ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم از دیگر موارد مورد تاکید رهبری است. مبارزه با فساد موضوع مهمی است و این بند فراتر از فساد در قوه قضاییه است زیرا پیش از آن بحث سلامت قوه قضاییه مطرح شده و در این مورد تاکید بر مبارزه با فساد در سطح جامعه و دستگاه ها است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اول تیرماه به موضوع جانشین پروری اشاره کردند اینکه باید مدیران خوب و کارآمد تربیت کنیم موضوع مهمی است اما چنانکه باید تاکنون این کار انجام نشده است. این بدان معنا نیست که استعدادی وجود ندارد بلکه باید مکانیزمی برای شناسایی استعدادها وجود داشته باشد و امیدواریم با همفکری همه مسئولان بتوانیم طرح روشنی برای تربیت مدیر فراهم کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: کمیته ای برای بررسی تاکیدات مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی آن تشکیل شده است. موضوع دیگر در قوه قضاییه بحث برنامه محوری است تا بتوانیم راه روشنی برای قوه قضاییه در پنج سال آینده ترسیم کنیم.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این اهداف به نظر من بر یک نکته تمرکز دارد و آن توسعه نیروی انسانی در قوه قضاییه است. همواره تاکید کردم به اندازه کافی نیروی انسانی کارآمد نداشتیم و این باعث می شود فشار زیادی بر قضات وارد شود. به نظر من کار قضایی کار فنی - اجتهادی است که اینها نیاز به فرصت دارد و شعبات باید از انباشت پرونده ها رها شوند.

وی ادامه داد: در این پنج سال مسیر خوبی برای جذب قاضی و آموزشهای قبل و بعد از خدمت فراهم شده و این مسیر را ادامه می دهیم تا به اندازه کافی قاضی و کارمند داشته باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی به برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: این موضوع مورد تاکید رهبری و توقع مردم از دستگاه قضایی است با فساد باید در هرکجا و از سوی هر چهره و مسئولی رخ می دهد برخورد شود نباید به فساد فرد ضعیف رسیدگی کنیم و اگر فرد مسئولی دچار فساد شد، از دستگاه قضایی بگریزد. دستگاه قضایی، فساد از سوی هر مسئول و مدیری را تحمل نمی کند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه تحمل نمی کند که مسئول، مدیر یا دستگاهی بخواهد فسادی را تحمیل کند.

رئیس دستگاه قضا با شاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسایل مدنظر رهبری است تاکید کرد: دستگاه قضا نسبت به جرم و پیشگیری از آن قاطع است و در قانون اساسی نیز وظایفی فراتر از رسیدگی مد نظر قرار دارد. اگرچه معتقدیم برخورد قاطع می تواند از وقوع جرم جلوگیری کند. امروز در همه دنیا بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است و نباید بگذاریم بار دستگاه قضا آنچنان سنگین شود تا اطاله دادرسی رخ دهد.

آملی لاریجانی افزود: وقتی دچار اطاله دادرسی می شویم هزینه کلان به جامعه و دستگاه قضائی وارد می شود، باید روش هایی را پیش بینی کنیم تا جلوی ورود پرونده ها به دستگاه قضائی گرفته شود.

به گفته وی، در دوره قبل معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد که دارای فراز و فرودهایی بود که امیدواریم برخی از اهداف تعیین شده را در دوره جدید محقق کند.

رئیس قوه قضائیه با اعلام این که فصل جدیدی از خدمت در قوه قضائیه آغاز شده است، گفت: برای خدمتگزاری بر کسی منت نمی گذاریم چرا که هر قدمی که در راه عدالت برداریم عبادت بوده و عمل صالح و خیر محسوب می شود. اگر داد فقیری را بستانیم لذت این موضوع با هیچ چیزی قابل عوض کردن نیست. امیدوارم تمامی دستگاه قضا با توجه به فرمایشات رهبری همت جدی را برای این حرکت جدید داشته باشند. من نیز برای ارتقا و استقلال دستگاه قضائی و تکریم قضات هر چه بتوانیم انجام می دهیم.

وی با اشاره به مراسم تودیع و معارفه مسئولان عالی قضائی اظهار داشت: وقتی از آیت الله محسنی گرکانی برای دستگاه قضا دعوت کردم یکی از فضلای حوزه بودند و ایشان فردی بوده که دارای تواضع و تقوای بالا هستند، وجود ایشان در دستگاه قضائی نعمتی بود اما شغل جدیدشان بر اساس امر مقام معظم رهبری باعث شد وی از دستگاه قضا جدا شود.

آملی لاریجانی با اعلام اینکه حجت الاسلام شیخ حسین کریمی از قضات باسابقه دیوان عالی کشور است که جایگزین آیت الله گرکانی شده است تاکید کرد: جلساتی را با روسای شعب دیوان عالی کشور و برخی قضات آن برگزار کردم و در این جلسات هیچ فردی از سوی من مطرح نشد. آنها گزینه های خود را برای ریاست دیوان مطرح کردند که در جمع بندی با ملاحظات جوانب حجت الاسلام کریمی برای ریاست دویان انتخاب شد.

وی با بیان اینکه دوره جدید مصادف با اجرای آیین دادرسی جدید است، افزود: وظایف دیوان در آیین دادرسی جدید زیاد شده و تعداد قضات نیز باید افزایش یابد، ضمن این که تشکیلات جدید در دیوان عالی باید راه اندازی شود، از روسای کل دادگستری خواسته ایم قضات خوب رامعرفی کنند تا در دیوان به کار گیریم. رئیس جدید دیوان عالی کشور فردی فاضل، متواضع است که مطمئنم کارهای خوبی را در دیوان انجام می دهد.

رئیس دستگاه قضا با اعلام اینکه حجت الاسلام رئیسی 10 سال معاون اول قوه قضائیه بود افزود: وی علاوه بر وظایف معاون اول در بسیاری از امور قضائی نیز به من مشورت می دادند. امیدوارم ایشان در سمت جدید موفق باشند چرا که با تغییرات ایجاد شده طبیعی است که توقعات جدید نیز ایجاد می شود.

وی خطاب به دادستان جدید کشور گفت: دادستانی کل کشور وجهه ای از قاطعیت و صلابت قوه قضائیه است که باید همچنان حفظ شود چرا که در دوره حجت الاسلام اژه ای وی چهره خوبی برای دادستانی کشور ترسیم کرد. البته باید بگویم قاطعیت و صلابت منافاتی با تکریم ارباب رجوع ندارد چرا که اقتدار دستگاه قضا با توام با ادب ممکن می شود.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این که اژه ای از چهره های شناخته شده قوه قضائیه در سال های اخیر است، افزود: جزسلامت و خوش فکری چیزی از آقای اژه ای ندیده ام و ایشان توانایی های خوبی در فهم قوانین دارند. خوشبختانه در زمان وی جایگاه دادستانی کشور ارتقا یافت و در جلسات مشورتی هم متوجه اخلاق خوش، فهم و سلامت نفس وی شدم، امیدوارم وی نیز در سمت معاون اولی منشاء خدمات باشد.

وی از تفویض برخی اختیارات رئیس قوه قضائیه به معاون اول قوه خبر داد و گفت: با توجه به تغییر نگرش در دستگاه قضائی در دوره جدید برخی اختیارات رئیس قوه به معاون اول تفویض می شود به صورتی که معاون اول جلساتی را با معاونان و روسای دادگستری برگزار می کند که در نهایت به تصویب دستگاه قضا می رسد. همچنین از تمامی معاونان و مدیران سازمان ها می خواهیم همکاری کاملی با معاون اول قوه قضائیه انجام دهد تا امور قوه با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس قوه قضائیه درپایان با اشاره به ایجاد معاونت منابع انسانی در قوه قضائیه گفت: حجت الاسلام امینی را از چندی قبل می شناسم که در معاونت آموزش باعث ارتقای جایگاه این معاونت شد. با توجه به پراکندگی کارگزینی، جذب و آموزش تغییر اساسی ایجاد کردیم و تمامی امور اداری از جمله جذب و گزینش در معاونت منابع انسانی انجام می شود.