 به دلیل مقررات دست‌ و پاگیر و قوانین زائد مدیریت ما جهادی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،‌ علاءالدین بروجردی در جلسه علنی امروز یک‌شنبه در نطق میان دستور خود ضمن گرامی‌داشت یاد شهدا، امام شهیدان و شهیدان رجایی و باهنر و تبریک به مناسبت هفته دولت،گفت:‌ آمریکا با سرکوب وحشیانه شهروندان سیاه‌پوست آمریکایی و اعلام حکومت نظامی در شهر فرگوسن یکبار دیگر حقوق ضد بشری آمریکایی را به نمایش گذاشت و نشان داد که از زمان کشتار وحشیانه مردم بی‌گناه هیروشیما و ناکازاکی تا امروز هیچ‌گونه ارزشی برای جان انسان‌ها و امنیت جامعه جهانی قائل نیست و با حمایت افسارگسیخته از رژیم خون‌خوار صیهونیستی در کشتار مردم مظلوم غزه عامل اصلی این کشتار وحشیانه و نسل کشی و بی‌رحمانه است و بنابراین جامعه جهانی نیز متقابلا باید به عربده‌کشی‌های حقوق بشری آمریکا هیچ‌ توجهی ننماید.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مردم شجاع و خانواده‌های شهدای غزه مظلوم درود می‌فرستیم و همان‌گونه که بارها نمایندگان ملت بزرگ ایران اعلام نموده‌اند در کنار شما هستیم و اگر دولت طرفدار رژیم صیهونیستی مصر مجوز داده بود امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای هم‌دردی و اعلام حمایت حضوری در کنار شما بودند، کمک‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مرحمی بر دردهای شما بود و مجروحان شما در بیمارستان‌های جمهوری اسلامی ایران درمان می‌شدند ما شدیدا به دولت مصر به دلیل این رفتار غیر منطقی معترض هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در آغاز سال جاری، تصریح کرد: عملکرد ارگان‌های ذی‌ربط اقتصادی ما با اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی ندارد مدیریت ما به دلیل مقررات دست‌و پاگیر و قوانین زائد جهادی نیست لذا نمی‌تواند بار سنگین اقتصاد و فرهنگ را بر دوش بکشد این مسئولیت سنگین نیازمند عزم ملی است و ما این امر مهم را در دوران سخت جنمگ تحمیلی به نمایش گذاشتیم و اراده استکبار جهانی برای شکست نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران درهم شکستیم و همه امکانات ملی را برای این امر مهم بسیج نمودیم و صدام و حامیانش را قدرتمندانه شکست دادیم و این اقتدار ایران باید در عرصه جنگ اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ما بتوانیم عملا آمریکا را در عرصه تحریم‌های ظالمانه تحمیل شده به ملت‌مان شکست دهیم و یک قدم از منافع ملی‌مان در میدان رزم هسته ای عقب‌نشینی نکنیم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، افزود: در عرصه اقتصادی کشور دولت‌ها چون قدرت دارند زورگویی می‌کنند و ظلم می‌نمایند این امر اختصاصی به دولت فعلی ندارند؛ مشکل ما مشکل ساختاری است هنگامی که سیستم بانکی ما تسهیلاتی برای ایجاد اشتغال دراختیار مردم قرار می‌دهد اضافه بر بهره سرسام‌آوری که می‌گیرد اگر تاخیری صورت پذیرد جریمه دیرکرد و سپس سود مرکب اخذ می‌کند و به جای کمک به ایجاد اشتغال عملا سرمایه ملی و انگیزه سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال از بین می‌برد.

بروجردی تاکید کرد: در این شرایط هزاران میلیارد تومان از سندهای پیمان‌کارانی که برای اجرای پروژه‌های دولتی کار کرده اند مدت‌های طولانی پرداخت نمی‌کند و درهنگام پرداخت نه بهره‌پولی و نه جریمه دیرکردی و نه میزان کاهش ارزش پولی محاسبه نمی‌شود و این یعنی ظلم بیّن.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس نهم درباره وضعیت عرصه خرید گندم در کشور ادامه داد: در عرصه خرید گندم؛ وضعیت مشابه است گندم را از بیگانگان با پیش‌پرداخت می‌خریم اما پول خرید گندم از کشاورزان زحمت‌کش را با تاخیر پرداخت می‌کنیم شهرداری‌ها که تشکل غیردولتی هستند میلیاردها تومان از ارگان‌های دولتی طلبکار هستند و نمی توانند آن را وصول کنند و به لحاظ وضعیت مالی در شرایط سختی به سر می برند ولی تامین اجتماعی به عنوان یک ساختاری دولتی و دارای قدرت برای وصول طلب خود از شهرداری‌ها دست درجیب آنها می‌کند حساب‌های آنها را مسدود می‌نماید و بعضا املکاک آنها را مصادره می‌کند این یعنی ظلم آشکار.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ گفت: تا زمانی‌که در عرصه اقتصاد ملی این گونه ظلم‌ها که نمونه‌های فراوانی دارد استمرار داشته باشد خداوند هیچ برکتی در اقتصاد ما قرار نمی دهد این واقعیت تلخ ساختاری اقتصاد کشورمان است انگیزه سرمایه‌گذاری ملت و ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی، این سیاست آن را از بین می‌برد و نتیجه آن پژمردگی اقتصادی به جای شکوفایی آن است.

بروجردی تاکید کرد: بنده به همکاران اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌نمایم برای رفع این ظلم آشکار طرحی نو در افکنند و عدالت را جایگزین ظلم نمایند و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنند.

وی با یادآوری مشکلات حوزه انتخابیه خود یعنی شهرستان های بروجرد و اشترینان تصریح کرد: بیش از 20 سال است که دولت می‌خواهد برای شهر یک سد بسازد از سه سد در دست مطالعه یا در دست اجرا یعنی آب‌سرده، شهید محمد بروجردی و گله‌رود هیچ کدام نه فقط به نتیجه نرسیده است بلکه در آغاز راه است و با این بودجه‌های قطره‌چکانی، مردم باید 20 سال دیگر در انتظار بنشینند و این در حالی است که آب آشامیدنی 40 روستای بروجرد با تانکر تامین می‌گردد لذا از وزیر نیرو می‌خواهم برای بودجه سال 94 این ظلم تاریخی را جبران کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌یادآور شد: وضعیت بیمارستان بروجرد به آثار باستانی شباهت دارد به گونه‌ای که فرسوده و نامطلوب است از وزیر مسکن وشهرسازی می خواهم قول داده شده در سفر رئیس جمهور برای اتمام بیمارستان حضرت بروجردی را در سال 94 عملی کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اجرای پروژه خط‌‌‌ آهن و فرودگاه بروجرد با حرکتی لاکپشتی پیش می‌رود که هیچ تناسبی با مدیریت جهادی ندارد از سویی دیگر تقسیم بودجه استانی است که عادلانه تقسیم نمی‌شود لذا از دولت انتظار داریم توجه نماید.