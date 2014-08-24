پیشنهاد روحانی به ضرغامی/ نجفی با ناراحتی قلبی چطور برای سرپرستی وزارت علوم انتخاب شد

احمد امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، معرفی نجفی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت علوم را لجبازی با مجلس خواند و گفت: نجفی کسی بود که مجلس یک بار برای وزارت آموزش و پرورش به وی رای منفی داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نجفی چندی پیش به رئیس جمهور نامه نوشت و به دلیل ناراحتی قلبی اعلام کرد که توانایی اداره سازمان میراث فرهنگی را ندارد، چطور می تواند وزارت علوم را اداره کند؟

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: حرفهای رئیس جمهور با عملش در تناقض است، در سخنرانی خود از مردم و مجلس به خاطر استیضاح تشکر می‌کند اما پس از آن فردی را که یکبار رای اعتماد از مجلس گرفته برای سرپرستی وزارت علوم معرفی می نماید.

وی اظهارات رئیس جمهور در مورد صدا و سیما را نیز قابل تامل خواند و گفت: ما نیز از صدا و سیما انتقاد داریم که اجازه نمی‌دهد کارشناسانی غیر از کارشناسان دولت در برنامه ها حاضر شوند.

امیرآبادی ادامه داد: آقای ضرغامی خودش به من گفت که در بحث یارانه ها دولت اعلام کرده که اگر برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی تبلیغ کنید دولت درصدی از درآمدهای حاصل از این کار را به صدا و سیما اختصاص خواهد داد که آقای ضرغامی اعلام کرده این پول ها از گلوی ما پایین نمی‌رود.

وی تصریح کرد: روسای جمهور گذشته نیز در سالهای پایانی دولت خود تلاش می کردند ناتوانی خود در حل مشکلات کشور را به دوش سایر نهادها بیندازند اما آقای روحانی از ابتدای دولتش چنین تلاشی را آغاز کرده است.