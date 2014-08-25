طرح تعریض پل رانکوه املش 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امین رشیدی نژاد عصر دوشنبه در جلسه شورا و شهرداری رانکوه افزود: در صورت تامین اعتبار لازم طرح تعریض پل رانکوه املش امسال به بهره برداری می رسد.

وی همچنین با بیان اینکه عملیات اجرایی پل رانکوه املش در سال 1390 آغاز شده است، اظهارداشت: برای ساخت این پروژه 50 میلیون تومان اعتبارات استانی از ماده (12) ستاد حوادث غیر مترقبه اختصاص یافت.

شهردار رانکوه املش گفت: بخشی از اعتبارات این پروژه بایستی از منابع داخلی شهرداری تامین می شد که با توجه به مطلوب نبودن وضعیت مالی شهرداری این پروژه اندک زمانی متوقف شد.

وی در ادامه از افتتاح باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رانکوه خبر داد و افزود: با توجه به نامگذاری این سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بنام " سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " شهرداری در راستای این هدف برای فرهنگ سازی در میان جوانان شهر و ترغیب به امر ورزش اقدام به افتتاح این باشگاه ورزشی کرده است.

رشیدی نژاد به روند اجرای ساخت ساختمان آتش نشانی شهر رانکوه اشاره کرد و اظهارداشت: با گذشت یک دهه از تاسیس شهر رانکوه با توجه به اینکه هر شهر بسته به موقعیت و نیاز های جمعیتی به امکاناتی همچون خدمات بهداشتی، امنیتی، رفاهی اجتماعی و غیره نیازمند بوده از اینرو شهرداری در سال جاری اقدام به ساخت واحدی مجزا در پارک ساحلی کیارود به نام واحد آتش نشانی کرده است.

وی بیان داشت: این واحد از سال 1385 تاسیس و در ساختمان شهرداری مستقر و به ارائه خدمات ایمنی و اطفای حریق به همشهریان مشغول است.

شهردار رانکوه از ساخت تفرجگاه در استخر طبیعی این شهر اشاره کرد و اذعان داشت: شهر رانکوه در میان جلگه سرسبز با دامنه های زیبای کوه های پوشیده از بوته های سبز چای و چشم اندازهای طبیعی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: استخر طبیعی این شهر یک موهبت الهی است که در ناحیه آسیابسران قرار دارد.

رشیدی نژاد یادآورشد: ساخت تفرجگاه در حاشیه استخر طبیعی رانکوه خود عاملی برای جذب گردشگر به این شهرزیبا و کوهپایه ای خواهد شد.