به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش ارجمند بازیگر نقش حشمت فردوس در مجموعه تلویزیونی «ستایش» با پایان یافتن سری دوم این سریال درباره علت و نحوه حضورش در این پروژه گفت: نقش حشمت فردوس را مرحوم ایرج قادری به من پیشنهاد داد. زمانی که قرار بود خودش کارگردانی این سریال را برعهده بگیرد و آن زمان‌ها هم بیماری‌اش داشت شدت می‌یافت.

وی افزود: من پیشنهاد او را پذیرفتم به شرط آن که نقش من نقش اول کار باشد و در قراردادم هم تاکید کردم که اگر کارگردان تغییر کند من می‌توانم از بازی در سریال انصراف دهم. کار کردن با قادری را دوست داشتم زیرا اولین سریالی بود که دست گرفته بود و به تشخیصش در انتخاب بازیگر برای نقشی خاص باور داشتم.

ارجمند ادامه داد: وقتی متن را خواندم با وجود اینکه کامل نبود، شخصیت فردوس را دوست داشتم. من پیش از آن با نویسندگان مطرحی کار کرده بودم اما متن سعید مطلبی مرا جور دیگری تکان داد و تحت تاثیر قرار گرفتم. در فیلمنامه او انرژی فوق العاده حس می‌شد. این نقش لحظات بی تفاوتی نداشت. فردوس آدم جدی بود و بک گراند شگفت انگیزی داشت و نویسنده استادانه به آن پرداخته بود.

این بازیگر در پایان اشاره کرد سکانس پایانی سری دوم سریال ستایش را که در پارک می‌گذرد بیشتر از باقی سکانس‌های سری دوم سریال دوست دارد.

پیش از «ستایش» نقش منفی بازی نکرده بودم

همچنین سیما تیرانداز بازیگر نقش انیس در سریال «ستایش» نقش انیس را به دلیل منفی بودن تاثیرگذاری‌اش در مسیر داستان جذاب ارزیابی کرد.

تیرانداز بازیگر نقش انیس در مجموعه تلویزیونی «ستایش» درباره آغاز همکاری‌اش با این پروژه گفت: حدود 6 سال پیش بود که از دفتر آرمان زرین‌کوب تهیه کننده سریال با من تماس گرفت. آن زمان هاشمی به عنوان کارگردان با این گروه همکاری داشت. فیلمنامه‌ای 10 قسمتی آماده بود و در اختیارمان قرار گرفت. اگرچه متن کامل نبود اما با توضیحاتی که داده شد و خواندن همان 10 قسمت آنقدر احساس خوب و داستان جذابی را برداشت کردم که بازی نقش انیس را پذیرفتم.

وی درباره ویژگی‌های نقش انیس و جایگاه آن در پرداخت داستانی «ستایش» ادامه داد: انیس نقشی منفی و تاثیرگذار بود. همین برایم جذابیت داشت زیرا معمولا در سینما و تلویزیون نقش‌های زن تاثیرگذار کمتر نوشته می‌شود و غالب نقش‌های بازیگران زن مثبت و خنثی است. ضمن اینکه من قبل از این سریال نقش منفی مجموعه‌ای را بازی نکرده بودم به جز سریال «خانه‌ای در تاریکی» که آن هم در واقع نقشی خاکستری بود اما انیس نقشی بود که از همان ابتدا هم پیش بینی نمی‌کردم تا این حد مورد استقبال قرار بگیرد و برای مردم جذاب باشد.

بازیگر نقش انیس در پایان با اشاره به برد این سریال در میان مخاطبان عنوان کرد: به نظر من حس بسیار خوبی برای یک بازیگر است که همه کارش را ببینند و قضاوتش کنند. حال این قضاوت می‌تواند خوب باشد یا بد.

پخش سری دوم مجموعه تلویزیونی «ستایش» به کارگردانی سعید سلطانی و نویسندگی سعید مطلبی جمعه هفته گذشته از شبکه سه سیما به پایان رسید. این سریال داستان ستایش و فرزندانش را بعد از گذشت بیست سال روایت می کرد و در پایان با از دست رفتن ثروت حشمت فردوس و پیدا شدن محمد پسر طاهر و پدربزرگ خطاب کردن او به پایان رسید. گفتنی است این سریال سری سومی نیز خواهد داشت.