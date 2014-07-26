فریبا نادری بازیگر نقش پری‌سیما در سریال در حال پخش «ستایش 2» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایفای یک نقش منفی در سری دوم این سریال اظهار کرد: بازی کردن شخصیت منفی در سریالی مثل «ستایش» خیلی پررویی می‌خواست. مخاطبان در 40 قسمت ستایشی را دیدند که ملیح و حضرت وار و با معصومیت بوده است و حالا در کنار این شخصیت، بازی کردن یک نقش منفی ریسک زیادی می‌طلبید.

می‌ترسیدم مردم به نقشم فحش بدهند

وی افزود: زمانی که قرار شد این نقش را بازی کنم مدام از خودم می‌پرسیدم یا مخاطبان این شخصیت را قبول می‌کنند؟ نکند همه فحشش بدهند؟ من اعتماد کردم و سعید سلطانی هم به موفقیت این نقش مطمئن بود.

بازیگر سریال رمضانی «فاخته» با بیان اینکه ساخت فصل دوم «ستایش» تمام شده و فصل سه در حال نگارش است، یادآور شد: هنوز برای کاراکتر «پری‌سیما» در «ستایش» پایان بندی نوشته‌ نشده است. قصه ادامه دارد و باید دید در قسمت‌های 75 به بعد چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

جای انیس را گرفته‌ام

نادری در این باره که انیس به سزای اعمالش رسید و در سری دوم به شخصیت مثبتی تبدیل شد و پری‌سیما به نوعی جای او را گرفته است، اظهار کرد: آخر قصه خواهید فهمید من چرا جای او را می‌گیرم. این شخصیت مثل جوانی‌های انیس، با حشمت فردوس درگیری‌های فراوانی دارد اما نسبت به او در جایگاه بالاتری قرار گرفته است. او از جای دوری نیامده و از کودکی اطراف خانواده فردوس بوده است.

وی با ابراز رضایت از همکاری با این مجموعه، گفت: متن سعید مُطلبی نویسنده سریال آنقدر قوی است که من واقعا لذت بردم. اگر قرار بود دیگر کار نکنم به خودم می‌گفتم خدارا شکر که من بعد از 10 سال یک کار خوب انجام داده‌ام.

فصل دوم «ستایش» با علامت سوال تمام می‌شود

این بازیگر ادامه داد: مُطلبی قلم بسیار خوبی دارد و دیالوگ‌های ما زیر پنج خط نبود. روز اول من تعجب کرده بودم از اینکه یک سکانس شامل مثلا 7 صفحه با دیالوگ‌های سنگین و ادبیات دهه‌های 50 و 60 می‌شود.

نادری در پایان گفت: قصه کشش ادامه پیدا کردن و تولید فصل سه را دارد چراکه در جایی به پایان می‌رسد که همه با علامت سوال روبرو می‌شوند. البته اگر سری سوم ساخته نشود هم فصل دو برای خود پایان بندی جداگانه‌ای دارد.