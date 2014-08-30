به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، مازیار ناظمی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه ضمن اعلام این موضوع گفت: متاسفانه در روزهای گذشته چنین وانمود شده که وزارتخانه مخالف ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی فوتبال است و بر مبنای این گمانهزنی، تحلیلهای نادرستی شکل گرفته که لازم میدانم مواضع وزارتخانه در این باره را شفاف اعلام کنم.
ناظمی با اشاره به استقلال فدراسیونها در تصمیم گیریهایی از جنس انتخاب مربیان ملی، افزود: وزارت ورزش و جوانان هیچگاه قصد ورود و دخالت در ماجرای کارلوس کیروش را نداشته است. حرفی هم اگر زده شده، صرفا نظر مشورتی و البته به احترام رسانههایی بوده که گاهی پرسش هایی را مطرح کردهاند. با همه این احوال ما امیدواریم فدراسیون فوتبال مذاکره با کیروش را با هدف توافق درباره تمدید قرارداد ایشان ادامه دهد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، ابراز امیدواری کرد که فدراسیون فوتبال با تصمیم گیری های درست، نشاط و امید را به فوتبال ایران باز گرداند.
وی افزود: واقعیت این است فوتبال به عنوان پرطرفدارترین رشته ورزشی کشور همیشه میتواند نقش کلیدی در بالا بردن روحیه جوانان داشته باشد، لذا به مصلحت نیست در آستانه جام ملتها، فعالیتهای این رشته تحت الشعاع بحثهایی قرار گیرد که اساسا باید در فدراسیون و با درایت مدیران فدراسیون حل و فصل شود.
ناظمی در بخش دیگر این گفتگو تاکید کرد: تا جاییکه ما اطلاع داریم و با استناد به حرفهای خود آقای کفاشیان، مذاکرات فدراسیون با آقای کیروش به دلیل برخی جزئیات تاکنون به نتیجه نرسیده است. وزارت ورزش و جوانان امیدوار است فدراسیون فوتبال این مذاکرات را به سرعت به نتیجه برساند، البته با تاکید بر تفاهم و توافق با آقای کیروش و حفظ منافع کلی فوتبال.
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