عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مذاکره با کارلوس کیروش و احتمال بازگشت وی به ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خبر جدیدی از کیروش ندارم. علی کفاشیان با سرمربی تیم ملی در ارتباط است. کیروش فقط کفاشیان را میشناسد و با هیچکس دیگری در ارتباط نیست.
وی با بیان اینکه به بازگشت کیروش به ایران خوشبین است، تاکید کرد: خودم فکر میکنم کیروش برگردد چون اگر تیم دیگری بود تا الان رفته بود. کیروش به ایران میآید و نهایتا سرمربی تیم ملی باقی خواهد ماند.
مشاور علی کفاشیان در تمدید قرارداد کیروش، یادآور شد: با این حال باید فشارهای رسانهای کمتر شود و منافع کشور بیشتر مد نظر باشد. اگر در روند مذاکرات فشار را روی فدراسیون بیشتر کنید، مواضع ظرف مقابل تقویت خواهد شد.
ترابیان درباره اینکه فشار وزارت ورزش و جوانان برای عدم تمدید قرارداد کیروش ملموس بوده است، گفت: وزارت ورزش و جوانان در این زمینه کاری ندارد. من که فشاری از سوی وزارت ورزش ندیدم.
وی افزود: موقعی که من روی قرارداد کیروش کار میکردم در تهیه متن قرارداد آزاد بودم و هیچکس به من چیزی را تحمیل نکرد. هیچ فشاری برای تهیه و امضای قرارداد کیروش روی ما و فدراسیون فوتبال نبود.
ترابیان در پایان در پاسخ به این سئوال که "آیا فدراسیون فوتبال برای تمدید ویزای کاری کیروش اقدامی کرده است یا خیر؟" گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم و نمیدانم در آخرین صحبتهای رد و بدل شده بین کفاشیان و کیروش چه چیزی گذشته است.
ترابیان در شرایطی احتمال حضور کی روش در فوتبال ایران را زیاد می داد که خبرنگار مهر نیز در گفتگو با یکی از مسئولان نزدیک به کی روش کسب اطلاع کرد وی بزودی به تهران بازخواهد گشت تا پس از امضا نهایی قرارداد کارش را با تیم ملی آغاز کند.
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