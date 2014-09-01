نماينده مردم مازندران در خبرگان رهبري و امام جمعه بهشهر درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد صابر جباري صبح روز دوشنبه بر اثر ایست قلبی در سن 76 سالگي در بيمارستان امام خميني (ره) بهشهر در گذشت.

آیت الله سید صابر جبّاری در نهم فروردین ۱۳۱۷ در روستای متکازین از توابع شهرستان بهشهر در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشودند. پدر وی، حجت الاسلام حاج سید محمد جبّاری، که خود در کسوت روحانیت بود از کودکی به تعلیم فرزندشان همّت گمارد؛ به طوری که در ۱۲ سالگی سطح مقدماتی علوم اسلامی را آموخته و آماده کسب معارف بالاتر شدند.

وی به حوزه علمیه کوهستان بار سفر بست و نزد علمایی چون آیت الله کوهستانی، حجج اسلام سمچولی و سید زکریا حسینی متکازینی به

تحصیل علوم حوزوی پرداخت. در سن ۱۴ سالگی توانست جایزه ادبیات عرب در صرف و نحو را از دست عالم بزرگوار، آیت الله کوهستانی دریافت کنند. مدتی بعد به حوزه علمیه نوکنده نزد آیات عظام نصیری و ربانی رفته و قریب به یک سال بعد راهی حوزه علمیه مشهد شد.

سفر به مشهد باعث تلمّذ نزد اساتید بزرگی چون آیت الله ادیب نیشابوری و آیت الله مهدوی دامغانی شد؛ لکن وی که تحصیل در قم را در اندیشه می پروراند، بعد از توقفی کوتاه در حوزه علمیه نوکنده، در سال ۳۷-۱۳۳۶ راهی قم شد و دریچه فهم علوم اسلامی خود را با حضور در درس خارج فقه مرجع جهان تشییع، آیت ا… بروجردی، هرچه بیشتر گشودند. به طوری که با کسب نمره عالی در امتحان خارج فقه آن مرحوم مفتخر دریافت شهریه از این درس نائل شد. پس از آن با حضور در درس آیات عظام فاضل لنکرانی ،نوری همدانی ،مشکینی ،سلطانی ،شاهرودی ،حضرت امام خمینی(ره) ،مرعشی نجفی ،گلپایگانی ،میرزاهاشم آملی ،علامه طباطبایی ،بهجت و… مدارج عالی علوم اسلامی را آن چنان سپری کردند که در سال ۱۳۴۰ در سن ۲۴ سالگی به درجه رفیع اجتهاد نائل آمدند و از همان زمان در سطوح عالیه ی فقه و اصول در حوزه علمیه قم مشغول تدریس شدند.

این عالم بزرگوار علاوه بر حضور در صحنه های عالی علمی، مجاهدی نستوه در زمان طاغوت و ۸ سال دفاع مقدس بودند. از نیمه سال ۱۳۴۱ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در معیت علمای وارسته مازندرانی چون شهید مجاهد آیت الله هاشمی نژاد، آیت الله جوادی آملی، مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی، مرحوم آیت الله هادی روحانی و … به مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی پرداختند. در سال ۱۳۴۲ در درگیری روحانیون با ساواک در مدرسه ی فیضیه قم حضور داشتند و قبل از آن نیز در تجمّعی که طلّاب در قم به علت بازداشت حضرت امام (ره) به راه انداخته بودند، سیلی محکمی به گوش رئیس شهربانی وقت به دلیل انداختن قرآن از دست یکی از روحانیون زد و همین باعث درگیری شدید بین طلّاب و عمّال رژیم فاسد پهلوی شد.

وی در سال های قبل و بعد از انقلاب همواره جهت تبلیغ به شهرهای مختلف کشور از جمله مشهد ، گرگان ، سمنان ، دامغان ، فومن ، اراک ، خوانسار، آمل، فریدونکنار، محمودآباد، توابع قم و … رفت و در روشنگری مردم نسبت به مسائل روز جامعه نقش مؤثّری داشت چنانکه هنگام به ثمر نشستن پیروزی انقلاب در فریدونکنار ، مردم به اتفاق ایشان شهربانی شهر را تسخیر و نیروهای آن را خلع سلاح کردند. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۹ از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ حضرت امام خمینی (ره) ـ به سِمَت امامت جمعه ی شهرستان بهشهر منصوب شدند. در همان ایّام آغازین که عراق، جنگی نابرابر را بر ما تحمیل کرد. حضرت آیت الله جباری ، برای بازدید از مناطق جنگی تا سر پل ذهاب رفت.

این توجه ایشان به وضعیت جنگی کشور باعث شد علاوه بر تلاش برای پشتیبانی رزمندگان در پشت جبهه، ۱۹ بار نیز به مناطق جنگی غرب و جنوب کشور، برای بردن کمک های مردمی و اطّلاع از وضعیت رزمندگان از یگان های ارتش و سپاه حتی تا خطوط مقدم رخت عزیمت ببندد.

۲۰ هزار سخنرانی آيت الله سيد صابر جباري در حوزه های مختلف اجتماعی، علمی، سیاسی و … نیز شاهد خوبی بر ارتباط نزدیک وی با مردم و حضور در محافل عمومی مانند

یادواره ها وهیات های مذهبی می باشد. ابتکارات ویژه آيت الله جباري ، راه اندازی دسته جات عزاداری در شب شهادت ائمه معصومین(ع) و حرکت به سوی مسجدی که به نام آن امام همام مزین شده است از جمله اقدامات در راستای نشر محبت ورزی و ارادت به آستان اهل البیت علیهم السلام در میان توده های مردم قلمداد کرد.

حضور فعال این عالم خستگی ناپذیر در عرصه های مختلف باعث شد تا در سال ۱۳۷۵ به انتخاب مردم ولایتمدار استان مازندران به مجلس خبرگان راه یابند. علاوه بر آن، عضویت در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مازندران و نیز قائم مقامی شورای مدیریت حوزه های استان مازندران نیز در زمره مسؤولیت های ارزشمند این عالم بزرگوار است.

مراسم تشيیع آيت الله جباري در روزهاي آينده برگزار مي شود.