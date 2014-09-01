توفان و بارش به شش روستای دهلرن خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، امید علی سبزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باد و باران شدیدی شهرستان مرزی دهلران را در برگرفت و باعث ریشه کن شدن برخی درختان، خسارت به تاسیسات برق، کنده شدن ایزوگام سقف منازل و تخریب حصار کشی در مناطق شهری و روستایی بخش مرکزی و موسیان شد.

سبزی افزود: تعدادی از ماشین ها هم آسیب دیده اما تلفات جانی نداشته است.

این مسئول اظهار داشت: در شش روستا خساراتی به برق، تاسیسات زیربنایی و دکل های مخابراتی و صدا و سیما آسیب دیدند و در شهر هم بعضی واحدهای مسکونی دچار خسارت شدند.

سبزی ادامه داد: جلسه ستاد بحران برگزار شد و کارشناسان در حال برآورد این خسارت هستند.