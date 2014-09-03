3 پروژه بهداشتی، درمانی و رفاهی در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه افتتاح پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت امروز نیز سه پروژه دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور استاندار و سالار مرادی نماینده مردم شهرستان های سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان استان به بهره برداری رسید.

فازدوم دانشکده دندانپزشکی سنندج در زمینی به مساحت 2 هزار و 300 مترمربع با صرف 2 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار از محل منابع استانی و داخلی دانشگاه علوم پزشکی استان از جمله پروژه هایی بود که امروز به بهره برداری رسید.

در این دانشکده علاوه بر آموزش دانشجویان دندانپزشکی خدمات تخصصی هم به مردم ارائه خواهد شد و از این به بعد عموم مردم می توانند به این مرکز مراجعه کنند وبه گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تعرفه ای تعیین شده در این مرکز نیز نسبت دیگر مراکز و کلینیک های موجود در سطح شهر مناسب تر است.

از دیگر پروژه هایی که امروز به بهره برداری رسید استخر سر پوشیده دانشگاه علوم پزشکی استان است که در زمینی به مساحت هزارو 100 متر مربع احداث شده و برای ساخت آن هم یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی 115 استان هم با مساحت 750 متر مربع در سه طبقه احداث شده است که یک میلیارد تومان اعتبار نیز برای احداث و تجهیز این مرکز هزینه شده است.

رئیس حوادث و فوریت های پزشکی کردستان درحاشیه افتتاح این پروژه در جمع خبرنگاران استان در سنندج گفت: این مرکز یکی از استانداردترین ساختمان های مدیریت حوادث در کل کشور است.

سعید بیگلری با بیان اینکه اصول اولیه مدیریت بحران در ساخت این مرکز اجرا شده است، اظهار داشت: این مرکز در شرایط بحران هم چون قطعی آب و برق توانایی جوابگویی به نیازهای خود را دارد.

وی عنوان کرد: این مرکز در سه طبقه شامل مرکز آموزش و مدیریت اورژانس سنندج، مرکز پیام سنندج(115) و مرکز هدایت و عملیات بحران (EOC) سنندج احداث شده است.

وی اظهار داشت: پزشک مشاوره به صورت 24 ساعته در این مرکز مستقر است و جوابگوی سوالات مردم و همچنین راهنمایی پرسنل در هنگام حوادث است.

رئیس حوادث و فوریت های پزشکی کردستان بیان کرد: با راه اندازی این مرکز بدون شک کیفیت کار فوریت های پزشکی در سنندج به دلیل متمرکز شدن مدیریت و افزایش تجهیزات لازم ارتقا خواهد یافت.

بیگلری اظهار داشت: این مرکز به همت دانشگاه علوم پزشکی استان و با همکاری استانداری استان، مدیریت اورژانس کشور احداث و تجهیزشده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر از نظر تعداد آمبولانس مرکز فوریت های پزشکی استان به ویژه در سنندج هیچ گونه کمبودی ندارد.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 14 پروژه قابل افتتاح داشت که در این هفته 11 پروژه را به بهره برداری رساند و 3 پروژه باقی مانده را هم امروز افتتاح کرد.