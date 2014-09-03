یک بچه کروکدیل تحویل کلینیک پارک پردیسان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عمارلویی مسئول کلینیک تخصصی حیات وحش پردیسان با بیان اینکه این بچه کروکدیل از ایستگاه آتش نشانی سعادت آباد تحویل سازمان حفاظت محیط زیست شده است، گفت: این کروکدیل ظاهراً شخصی بوده و در پارکینیگ ساختمانی در منطقه سعادت آباد مشاهده و با تماس اهالی ساختمان به ایستگاه آتش نشانی تحویل شد.

عمارلویی با اشاره به اینکه صاحب این کروکدیل مدعی بوده که کار تحقیقاتی انجام می دهد و به دنبال کوچک کردن جثه و دست آموز کردن آن بوده است.

به گفته مسئول کلینیک تخصصی حیات وحش پردیسان، این گونه کروکدیل نیل غیر بومی در ایران است و سن آن حدوداً 2 سال است.

وی با تاکید بر اینکه این کروکدیل به صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ گفت: این گونه خانگی نیست و تا مشخص شدن تکلیف آن توسط دفتر صید و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در کلینیک تخصصی پردیسان می ماند.