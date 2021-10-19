اعتراض هزاران نفر به ورود کروکودیل و پرورش تجاری آن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عده‌ای از دوستداران حیات وحش با راه‌اندازی کارزاری به ورود کروکودیل برای دباغی پوست آن اعتراض کردند. در متن این کارزار که خطاب به رئیس مجلس نوشته شده، آمده است:

«متأسفانه امروز خبر ناراحت‌کننده ورود هشتاد کروکودیل زنده از مالزی برای پرورش و استفاده از پوست و دباغی آنها منتشر شد که موجبات ناراحتی هر فعال و دوستدار محیط زیستی را در هر جای این جهان فراهم آورد. با وجود اینکه فعالان محیط زیستی در جای‌جای این کره خاکی در تلاش برای توقف این صنعت وحشیانه و جنایت علیه این موجودات زیبا و مخلوقات خارق‌العاده خداوند هستند، شاهد آن هستیم که در کشور ما هم شرایط برای پرورش این موجودات زیبا صرفاً برای کشتن و استفاده از پوست آن‌ها فراهم شده است. جانورانی که به جای حق طبیعی و خدادادی آن‌ها که همانا آزادی و زندگی در امنیت است، تمام زندگی خود را در اسارت و در محیط‌هایی دلهره‌آور و نامناسب می‌گذرانند.

این صنعت هدفی بسیار غیرانسانی که همانا کشتن و کندن پوست کروکودیل‌ها برای تولیدات محصولات لوکس است، دارد. از پوست و چرم موجوداتی مانند گوسفند و گاو نیز استفاده می‌شود اما با توجه به حلال‌گوشت بودن آنها و استفاده از گوشتشان برای تغذیه مردم، استفاده از پوست و چرم آن‌ها هم به جای به هدر رفتن آن، آنچنان دور از منطق و شرع نیست؛ اما در خصوص کروکدیل با توجه به نکات بسیاری از جمله گرفتن آزادی آن‌ها و زندگی در قفس‌ها و اتاقک‌های بسیار کوچک و کثیف، نامناسب و دلهره‌آور، هدفی بسیار غیراخلاقی و غیرانسانی بوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

بنا بر توضیحات داده‌شده و مسائلی که قطعاً خودتان با وجدان آگاه و بیدار متوجه آن هستید، خواستار بازگرداندن این دوزیستان خارق‌العاده به محیط زیست طبیعی آنها و ممانعت از ایجاد چنین بسترهایی برای سو استفاده از موجودات زنده و مخلوقات بی‌نظیر خداوند برای سود و پول و اهداف دنیوی هستیم. باشد که ایران اسلامی در تمام جهان الگویی باشد در زمینه اهمیت دادن به محیط زیست و جانداران ارزشمند خداوند. با آرزوی رسیدن به چنین هدفی از شما و تمام فعالان و دلسوزان محیط زیست خواهان پیگیری و جلوگیری از این عمل و اعمال مشابه آن شده و درخواست خود را مبنی بر ایجاد زمینه‌های لازم برای آزادسازی این موجودات در محیط زیست به محضرتان می‌رسانیم.»