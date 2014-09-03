به گزارش خبرگزاری مهر، عروسک‌های فیلم سینمایی «شهرموشها 2» كه قرار است بعد از رونمايی در فروشگاها و سينماها عرضه شوند، با کیفیت مطلوب و انجام تست سلامت برای كودكان در چين ساخته شدن هستند. این برای اولين بار است که همزمان با اكران يک فيلم در سینمای ایران، عروسک هايش به صورت رسمی وارد بازار می‌شوند.

همچنين بازی رايانه‌ای «شهرموشها 2»، طی 4 ماه تلاش متخصصان با شاخصه جذابيت برای كودكان و نوجوانان آماده شده است.

این مراسم كه ورودش برای عموم آزاد است، ساعت 18 جمعه 14 شهریورماه در فروشگاه «شهر کتاب» خیابان فرشته با حضور برخی از عوامل فیلم و تهیه کنندگان برگزار می‌شود.