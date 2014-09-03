به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «مادر» به کارگردانی سیاوش سرمدی از آثار سومین جشنواره مردمی فیلم «عمار»، روایتی از زندگی همسر و مادر 4 شهید است که به تنهایی و با مشکلات فراوان زندگی می کنند اما خم به ابرو نمی آورند و فقط از خدا می خواهند که ایمانشان را از دست ندهند.

مستند «مسافر ایران» به کارگردانی محسن یزدی نیز روایتی است از یک مادر لبنانی که تنها فرزندش را در جنگ ایران و عراق تقدیم اسلام کرده و برای اولین بار بر سر مزار فرزندش حضور پیدا می کند.

در این نشست که با حضور جمعی از اکران کنندگان و مخاطبان جشنواره «عمار» برگزار می شود، محسن یزدی کارگردان مستند «مسافر ایران» و مدیر مرکز مستند «سوره»، محسن اسلام زاده مستندساز و محمدسرور رجائی مدیر خانه ادبیات افغانستان به موضوع شهدای غیر ایرانی دفاع مقدس می پردازند.

نشست فیلم‌سازان جوان سینمای انقلاب پنجشنبه‌ 13 شهریورماه از ساعت 16 در محل حسینیه هنر به آدرس تهران، خیابان 16 آذر، رو به‌روی خیابان پورسینا، پلاک 60 برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.

این نشست‌ به صورت مستقیم از طریق سایت Ammarfilm.ir پخش می‌شود.