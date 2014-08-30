به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست «فیلمسازان جوان سینمای انقلاب» با پخش چهار اثر در حوزههای داستانی، مستند و انیمیشن همراه شد. این مراسم با پخش کلیپ «بابا خون داد» به کارگردانی مهدی نقویان آغاز شد که کلیپی بازسازی شده از شعر معروف انقلابی به همین نام است.
بعد از این کلیپ، مستند کوتاه «سینمای 99درصدی» به کارگردانی تورج کلانتری به نمایش درآمد. این مستند یک مقایسه جذاب بین اکران فیلمهای سینمایی در سالنهای سینما و همچنین اکران آثار «جشنواره مردمی فیلم عمار» در شهرستانها و روستاها است که در این بین به یک اتفاق جالب که در حین اکران آثار عمار در روستای «معزآباد» استان فارس رخ داده نیز اشاره میشود.
در ادامه این مراسم، سه قسمت از مجموعه ده قسمتی انیمیشن طنز «سربازان بینالملل» به نمایش درآمد. این انیمیشن بازگوکننده مسائل روز سیاسی از نگاه سردمداران و روسای جمهور کشورهای آمریکا، اسرائیل، فرانسه و انگلیس است. این اثر به تهیهکنندگی فرهاد امینزاده در چهارمین جشنواره عمار حضور داشت و با استقبال مخاطبان همراه شد.
انیمیشن طنز «جایزه ایرانی اوباما» نیز به عنوان آخرین اثر در این نشست به نمایش درآمد. این اثر کاری از گروه «فراسوی ابعاد» بود که پیش از این انیمیشن «سربازان بینالملل» را تولید کرده بودند.
در این نشست همچینن اکران کنندههای فیلمهای عمار از شهرستانها حضور داشتند و درباره فضای این اکرانها سخن گفتند.
حامد بامروتنژاد مسئول دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار در ابتدای این مراسم از اهداف جشنواره عمار سخن گفت و بیان کرد: یکی از اهداف جشنواره عمار، روبهرو شدن کارگردانان با مخاطبان و بازخورد گرفتن از آنهاست. به نظر من اکرانکنندههای عمار، مخاطبشناسترین افراد در جشنواره هستند. چراکه مستندها را در جاهای مختلفی اکران کردهاند و بازخوردهای آنها را دیدهاند و کارگردانان میتوانند با استفاده از گفتههای اکران کنندهها به سراغ ساخت کارهای جدید بروند.
پیشنهاد رهبری مبنی بر ساخت مستند یک روستا
بامروتنژاد در ادامه با اشاره به مستند «سینمای 99درصدی» اظهار کرد: زمانی که با برگزیدگان عمار به خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و داستان روستای معزآباد فارس را تعریف کردیم و گفتیم اهالی روستا برای پخش آثار عمار و خرید لوازم لازم، نزدیک به 7 میلیون تومان جمعآوری کردند، ایشان فرمودند که خوب است راجع به این اتفاق، فیلمی ساخته شود. تورج کلانتری و اعضای موسسه «زلال هنر» هم ساخت این اثر را برعهده گرفتند.
در ادامه تورج کلانتری کارگردان مستند «سینمای 99درصدی» پیرامون ساخت این اثر توضیح داد: ساخت این مستند زمان بسیار کمی برد. ما از طریق دبیرخانه جشنواره عمار از اتفاقی که در روستای معزآباد افتاد آگاه شدیم و به سراغ ساخت این اثر رفتیم. مردم روستا آنقدر مهماننواز بودند که ما در روستا زمان کمی برای فیلمبرداری داشتیم چراکه مدام مهمان خانههای روستاییان بودیم و ما مجبور بودیم سریع فیلم بگیریم تا به مهمانی برسیم. این مستند به نوعی پیرامون اهمیت کار اکرانکنندگان عمار و تاثیری که آنها بر مردم شهر و یا روستایشان میگذارند اشاره کرده بود.
فرهاد امینزاده تهیه کننده «سربازان بینالملل» نیز در ابتدای صحبتهای خود، پیرامون اهمیت کار اکرانکنندههای عمار بیان کرد: ماهها پس از اکران انیمیشن در جشنواره عمار، پیامکی به دست من رسید که در آن نوشته شده بود، انیمیشن شما در مدرسه راهنمایی شهرستان خمینی شهر اکران شد. همین پیامک برای بنده و گروه ما بسیار امیدوارکننده بود و انگیزه فوقالعادهای به ما تزریق کرد. ما خوشحال میشویم اگر تمام نظرات حتی مخالف از طرف اکرانکنندگان به ما منتقل شود. مثلا یکی از نظرات جالبی که به ما رسید این بود که شما فکر میکنید با این انیمیشن تان به آمریکا لطمه زدید؟ ما از این نظر هم بسیار خوشحال شدیم.
وی ادامه داد: مخاطب ما در این انیمیشن هم کوچکترها بودند و هم بزرگترها. در حقیقت افراد بزرگسال مفاهیم سیاسی این انیمیشن را نیز متوجه میشدند اما تصاویر و رنگها و شخصیتها رابه گونهای انتخاب کردیم که کودکان نیز از آن لذت ببرند و با آن ارتباط برقرار کنند. هرچند ممکن است خیلی مفاهیم سیاسی را درک نکنند.
پس از این صحبتها یکی از اکرانکنندگان استان فارس پیرامون تاثیرگذاری «سربازان بینالملل» بر مخاطبان بزرگ و کوچک بیان کرد: ما این انیمیشن را بیشتر در جلسات رسمی و همایشها و جشنها اکران کردیم. جایی که بیشتر مخاطبان ما بزرگسال بودند. اکثر آنها از تماشای این اثر لذت بردند. اما در همان جلسات اگر کودکی هم حضور داشت تاثیر میگرفت و حس تنفر از آمریکا کاملا در چهره کودکان مشهود بود. در حقیقت هیمنه و بزرگی آمریکا در مقابل چشمان این کودکان میشکست.
اکرانکننده شهرستان اراک نیز پیرامون بازخوردهای مهم پخش این انیمیشن طنز در شهرستان خود ادامه داد: پس از اکران این اثر در مسجد «الزهرا» شهرستان اراک نزدیک به 3 میلیون تومان کمکهای مردمی برای کشور سوریه جمعآوری شد. البته کیفیت پخش بسیار مهم است و ما یک تجربه ناموفق هم داشتیم. زمانی که انیمیشن را در جایی پخش کردیم که سیستم صوتی خوبی نداشت، مخاطبان بزرگسال ما خیلی از کار خوششان نیامد، اما چون تصویر خوب بود، کودکان با آن ارتباط خوبی گرفتند. به هرجال کیفیت سیستم پخش بسیار مهم است.
پخش «سربازان بینالملل» از شبکه افق
امینزاده در ادامه نشست درباره «سربازان بینالملل» و تحقیقات پیرامون آن توضیح داد: ما کارهای تحقیقاتی گستردهای انجام دادیم. مدتی BBC را رصد میکردیم تا ببینیم راجع به سوریه چه اخباری را منتشر میکند. یعنی ما برای ساخت هر قسمت ابتدا تحقیقات میکردیم و بعد از آن به یک ایده میرسیدیم. بعد از ایده به سراغ داستانپردازی میرفتیم پس از ان میزانسن و طراحی صحنه و طراحی کاراکتر و ... را انجام میدادیم. در تمام این مراحل سعی میکردیم که یک انیمیشن طنز تولید کنیم و کارمان به سمت هجو نرود. متاسفانه بسیاری از انیمیشنهای پخش شده از تلویزیون که در کشور تولید میشوند، فاجعه هستند و سعی دارند به صورت کاملا شعاری حرفشان را به خورد مخاطب بدهند و ما سعی کردیم این اتفاق نیفتد.
امینزاده در پاسخ به یکی از حضار پیرامون نحوهی دسترسی مخاطبان به این انیمیشن و چگونگی پخش آن در کشور، عنوان کرد: متاسفانه انیمیشن در کشور ما برخلاف هالیوود به یک صنعت تبدیل نشده است. صنعت یعنی اگر کار شما خوب بود، مردم آنرا میخرند و اگر اثر ضعیفی تولید کردید به ناچار متحمل ضرر خواهید شد اما در ایران اینطور نیست و شما قبل از ساخت با جایی قرارداد میبندید و اثری را میسازید. ما هم این کار را به تهیهکنندگی سازمان اوج ساختیم و آنها برای نحوه پخش انیمیشن تصمیم میگیرند. ظاهرا قرار است «سربازان بینالملل» از شبکه افق پخش شود.
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