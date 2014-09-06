به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو در روزهای گذشته نسبت به فروش برخی ستارههای تیم رئال مادرید از جمله دی ماریا و نیز خرید بازیکنان جدید نسبت به سیاستهای فلورنتینو پرس انتقاد کرد و گفت که اگر جای رئیس باشگاه بود تصمیمات دیگری می گرفت. این در حالی بود که پرس در واکنش به حرفهای ستاره تیمش بیان کرد که با رونالدو در هیچ زمینهای مشکلی ندارد.
بر اساس گزارش سایت AS این بازیکن در صفحه شخصی خود در توئیتر تغییر موضع داد و نوشت: از حرفهای من بد تعبیر شد. من 100 درصد از پرس حمایت میکنم. ما بازیکنان خوبی خریداری کردیم و یک گروه قوی را تشکیل دادهایم. آنها جرو بهترینها هستند.
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