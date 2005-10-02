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۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۲۵

جهانگير الماسي: سينما بايد رازهاي پشت پرده معضلات را به تصوير بكشد / محتواي فيلمها تكراري شده است

جهانگير الماسي: سينما بايد رازهاي پشت پرده معضلات را به تصوير بكشد / محتواي فيلمها تكراري شده است

جهانگير الماسي گفت : سينما بايد از بيان مسائل جامعه به صورت سطحي و حاشيه اي دست بردارد و رازهاي پشت پرده معضلات اجتماع را بيان كند.

بازيگر سينما و تلويزيون ايران،  درحاشيه نخستين جشنواره استاني "پيوند سبز"، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" در كرج افزود : سينما بايد به اصل معضلات اجتماعي بپردازد؛ زيرا سطحي نشان دادن معضلات، در واقع نوعي تبليغ و رواج معضل درجامعه است .

 

الماسي خاطر نشان كرد : به عنوان نمونه وقتي سخن از قرص اكستازي مي كنيم و نحوه دسترسي و مصرف اين قرص را نمايش مي دهيم ، بايد نحوه ورود اين قرص و سرشاخه هاي وارد كردن آن را هم بيان كنيم و هدف وارد كنندگان اين قرص را نيز به مخاطب بفهمانيم .

 

وي تصريح كرد : سطحي ساختن فيلمهاي ما كودك فرض كردن مخاطب است و اين كار در واقع تكرار مكررات براي مخاطب است ؛ هم اكنون وقت آن رسيده كه نگاهمان را به جامعه عوض كنيم و با مردم صريح و شفاف سخن بگوييم .

 


جهانگير الماسي - بازيگر سينما و تلويزيون

 

الماسي در بخش ديگري از اين گفت و گو با انتقاد از پخش برخي برنامه هاي بي محتوا در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران گفت : همانگونه كه پليس وظيفه مراقبت و حمايت از مرزها و امنيت جامعه را برعهده دارد، نهادهايي مانند سينما و تلويزيون نيز بايد از زبان و هويت ملي و شخصيت فردي محافظت كنند .

 

وي اظهار داشت : طرز نگاه تازه واردها به سينما و تلويزيون بايد عوض شود و تصويري شايسته از جامعه ايراني با كمك اين افراد ترسيم شود كه درخور شأن ايراني باشد .

 

بازيگر تلويزيون ايران ادامه داد : هر چه بدبختي و نابساماني هاي جامعه ايران را به تصوير كشيده ايم ، ديگر بس است و هم اكنون وقت آن رسيده كه مردم با جلوه هاي خوب زندگي ايراني آشنا شوند.

 

الماسي با انتقاد از حضور فيلمهايي كه فقط از معضلات اجتماعي سخن مي گويند، افزود: محتواي فيلمهاي ما تكراري شده است و بايد طرحي نو براي سينما و تلويزيون بريزيم و دست از ساخت سوژه هاي سطحي برداريم.

 

وي با اشاره به ضرورت برگزاري جشنواره هايي مانند پيوند سبز تأكيد كرد : درمورد فعاليت پليس بايد فرهنگ سازي شود و مخاطب تصور نكند هر كجا پليسي در فيلم بود آن منطقه ناامن است ؛ بلكه پليس بايد طوري به جامعه معرفي شود كه با ديدن او امنيت در ذهن تداعي شود.

 

الماسي تعامل بين پليس و هنرمندان را زمينه ساز حركتي نوين در جامعه خواند و اظهار اميدواري كرد كه با همكاري پليس وهنرمندان، عمق اثر هنر بر روح جامعه نمود پيدا كند و جامعه پليس را يار و دوست خود بداند.

 

گفتني است نخستين جشنواره استاني "پيوند سبز" ، صبح امروز با حضور هنرمندان بنامي همچون انوشيروان ارجمند، سيد جواد هاشمي ، جهانگير الماسي، لاله مستوفي و رضا بنفشه خواه و جمعي از مسئولان كشوري و استاني، در سالن آمفي تئاتر اداره اصلاح بذر كرج آغاز به كار كرد.

 

دراين جشنواره 60 فيلم كوتاه و نيمه بلند ، 120 اثر نقاشي و عكس با موضوع پليس و تأمين امنيت با همكاري معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران وهنرستان هنرهاي زيباي كرج به مدت يك هفته به نمايش در مي آيند.

کد مطلب 236652

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