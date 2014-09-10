به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه نشست امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه امروز، گفت: با تصویب دولت واردات خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی ممنوع شد چرا که موارد تصویب نامه ای در هیات دولت وجود داشت که به موجب آن امکان واردات این خودروها برای افراد خاص و ساکنین برخی از جزایر وجود داشت.

وی افزود: برای ساکنین برخی از جزایر و برای تشویق آنها نوعی کمک و مساعدت برای صدور مجوز جهت دریافت این خودروها بود؛ اما امروز ممنوعیت واردات این خودروها مصوب شد.

نوبخت ادامه داد: پیش از این امکان ورود این خودروها بعد از متروکه شدن و طبق ضوابط امکان فروشش وجود داشت اما در مصوبه امروز هیات دولت این راه نیز بسته شد و نه تنها واردات این خودروها ممنوع شد بلکه باید مرجوعه شوند.

وی تاکید کرد: دیگر لزومی برای صدور مجوز به قهرمانان و کسانی که در جزایر هستند برای واردات این خودروها وجود ندارد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه وجود برخی خودروهای گران قیمت با بافت فرهنگی جامعه ما متعارض است، ادامه داد: امروز واردات این خودروها در هیات وزیران ممنوع شد که به نوعی تاسی از بیانات مقام معظم رهبری است که باید این امر محدود می شد.

نوبخت ادامه داد: این ممنوعیت برای مناطق آزاد که قرار است به صورت عبور موقت باشند در ارتباط با مقررات گمرکی صورت می گیرد و وارد شدن این خودروها از مناطق آزاد به داخل کشور ممنوع شد.

وی همچنین به یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز هیات دولت اشاره کرد و گفت: قیمت محصولات باغی از موضوعات مورد بحث امروز بود. قیمت محصولات باغی که دولت آن را از کشاورزان خریداری می کرد برای سال 90 بود و دولت برای حمایت خود از کشاورزان و اقدام عملی 155 درصد قیمت مصوب قبلی را برای خرید تضمینی محصولات باغی افزایش داد.

وی با یادآوری اینکه قیمت خرید محصولات باغی از کشاورزان و قیمت خرید مصرف کنندگان تفاوت زیادی دارد گفت: دولت در جهت کمک به کشاورزان 155 درصد قیمت مصوب قبلی را افزایش داد.

در ادامه این نشست خبری، نوبخت با اشاره به توافقات ایران و روسیه اظهار داشت: شرایط جدیدی در کشور روسیه از سوی قدرت های غربی تحمیل شده بنابراین این دو همسایه می توانند در همه ابعاد با هم همکاری داشته باشند.

وی افزود: در سفرهایی هم که انجام می شود تسهیل روابط و توسعه ارتباطات در جنبه های مختلف که منافع ملی دو کشور اقتضا می کند، در حال انجام است.

هیچ خلاء قانونی و اعتباری برای رفع مشکل جانبازان وجود ندارد

وی همچنین در خصوص بیمه جانبازان گفت: در سال گذشته هر دستگاهی موظف بود نسبت به بیمه تکمیلی جانبازان اقدام کند، اما در بودجه 93 تبصره ای آمد که قرار شد این خدمات در بنیاد شهید تجمیع شود، بنابراین نیاز بود که اعتبارات این دستگاه کسر و به بنیاد شهید واریز شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: البته در همین فاصله یک استفساریه در مجلس مطرح شد و نتیجه اش این بود که دستگاه هایی که اعلام آمادگی کنند، می توانند خود نسبت به بیمه تکمیلی جانبازان اقدام کنند و آنهایی که نمی خواهند، قرار شد بنیاد شهید این کار را انجام دهد، لذا نیاز به هماهنگی بود و این هماهنگی ها تا تیر ماه انجام شد، بنابراین هیچ خلاء قانونی و اعتباری برای رفع مشکلات جانبازان وجود ندارد.

نوبخت تصریح کرد: به دلیل این استفساریه در کوتاه‌مدت ناهماهنگی‌هایی پیش آمد که این مساله هم حل شد و بنیاد شهید قراردادی با یک شرکت بیمه ای برای بیمه تکمیلی جانبازان بسته است.

متولدین 93 از شهریور ماه مشمول دریافت یارانه می‌شوند

وی همچنین در مورد یارانه متولدین 93 توضیح داد: با عنایت به اینکه عده ای به جمع ما اضافه شدند و نسبت به این عزیزان ثبت‌نام صورت گرفته است، پرداخت یارانه این متولدین با تاکید رئیس جمهور و معاون اول از شهریور ماه انجام می شود.

پرداخت یارانه ویژه به جای سبد کالا

سخنگوی دولت همچنین در خصوص یارانه ویژه گفت: در سال گذشته سبد کالا توزیع شد که اگر معطوف به جامعه ای مشخص و معین نباشد، هدفمند توزیع نمی شود.

نوبخت افزود: سال گذشته یک‌هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به صورت سبد کالا توزیع شد که عده ای از هموطنان نیز نسبت به آن ناراضی بودند، بنابراین قرار شد به جای سبد کالا به شکل سامان‌یافته به خانواده های کم درآمدی که بهزیستی آنان را تایید می‌کند به صورت حمایت غذایی یارانه ریالی و یا یارانه دریافت خرید کالا پرداخت شود.

وی همچنین در خصوص حادثه سراوان تصریح کرد: البته این حادثه دفع شد و حتما انتظار داریم که همه نهادها که در رابطه با امنیت مرزها فعال هستند با توجه به ناامنی که در سراسر منطقه وجود دارد، هوشمندتر عمل کنند و به اقدامات تامینی بیفزایند.

شورای رقابت خواست دولت را در مورد قیمت خودرو اعمال نکرد

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به واکنش رئیس جمهور به افزایش قیمت خودرو با این وجود قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و وزیر صنعت نیز گفته است ضرورتی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد، تصمیم دولت در این خصوص چیست؟ بیان کرد: در مورد افزایش خودرو نظر رسمی دولت قبلا اعلام شده است. شورای رقابت مکانیسم تعیین قیمت خودرو را تعیین و اعلام می کند، اما شورای رقابت به‌رغم اینکه نظر دولت در مورد افزایش قیمت خودرو را می دانست، باز هم اقدام به کاهش قیمت نکرد.

نوبخت ادامه داد: خیلی از کالاهایی که در بازار گران می شود، دولت راضی نیست و مخالف است، اما در دست دولت نیست؛ چراکه اقتصاد دولتی نیست، اما آنچه که در دست دولت است ما قطعا مخالفت خواهیم کرد.

افزایش مراودات تجاری با اروپا به حل و فصل نهایی مذاکرات هسته ای بستگی دارد

وی همچنین درباره تعامل با کشورهای اروپایی گفت: در 5- 6 ماه گذشته با بسیاری از کشورها ارتباطات مثبت‌تر شده و تجار کشورهای اروپایی به ایران آمدند و درخواست کردند با ایران و بخش خصوصی مراودات تجاری داشته باشند که این کار در حال انجام است منتها همه اینها موکول شده است به حل و فصل نهایی که امیدواریم به نفع مردم ما به انجام برسد.

در جامعه مذهبی- ارزشی، بی حجابی بیماری است

سخنگوی دولت همچنین در مورد بدحجابی گفت: برخورد با بدحجابی را کاملا تایید می کنیم و برای جامعه ارزشی و مذهبی ما بدحجابی، بیماری محسوب می شود.

نوبخت ادامه داد: بی حجابی با جامعه مذهبی ما سازگاری ندارد و ما حجاب را به عنوان یک ارزش همراه با عفاف مورد تایید قرار می‌دهیم و به همین جهت هم از همه دختران، خواهران و مادرانمان خواهش می کنیم که هنجار مورد احترام جامعه را توجه قرار دهند.

وی تصریح کرد: البته در پاره ای از موارد برخوردهایی که صورت می گیرد هر چند که آن برخوردها برای حفظ ارزش ها است، اما چون موجب لجاجت طرف مقابل می شود، خواهش می کنیم که رعایت حرمت بانوان را داشته باشند و بتوانیم با شیوه هایی که با گذشته متفاوت است با بی‌حجابی مقابله کنیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: سه دهه از انقلاب گذشته است و نهادهای فرهنگی باید کارهای متفاوت تر و نوآوری انجام دهند. البته این تنها وظیفه دولت نیست همه نهادهایی که در ارتباط با فرهنگ صاحب مسئولیت هستند برخی از آنها نیز غیردولتی اند، اما از دولت بودجه می‌گیرند و کمک مالی می گیرند در این راستا کمک کنند چون اعتقاد دولت به سلامت اخلاقی جامعه است و دولت حجاب را به عنوان یک ارزش همواره مورد تاکید قرار می دهد.