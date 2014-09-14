ديدار رئيس انجمن دوستي قطر و ايران با استاندار گيلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفي عصر یکشنبه در اين ديدار با اشاره به توانمندي هاي استان در حوزه گردشگري دريايي و سواحل زيبا گفت: گيلان آماده همكاري با قطر در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش گردشگري سواحل و حمل و نقل دريايي است.

وي همچنین به وجود تنها منطقه آزاد شمال كشور در انزلي اشاره كرد و افزود: مزيت وجود منطقه آزاد به همراه منطقه ويژه اقتصادي آستارا موجب افزايش علاقه بخش خصوصي به سرمايه گذاري در گيلان مي شود.

استاندار گيلان گفت: ظرفيت توسعه حمل و نقل ريلي و تكميل پروژه هاي راه سازي به استقبال بيشتر سرمايه گذاران كمك مي كند.

وی ادامه داد: سرمايه گذاري در بخش صنايع پتروشيمي نيز امكان همكاري در استان وجود دارد.

نجفی همچنين با برشمردن ظرفيت هاي گيلان در بخش توريسم درماني بیان داشت: وجود بيش از هزار و صد پزشك متخصص و فوق تخصص به همراه هزار و 400 پزشك عمومي و بيمارستان هاي مجهز فرصتي خوبي براي ميزباني گردشگران كشورهاي حوضه خليج فارس و قطر را فراهم مي كند.

وی همچنين به محصولات كشاورزي گيلان نيز اشاره كرد و گفت: در تامين مواد غذايي كشور قطر بويژه چاي و برنج با كيفيت زمينه هاي همكاري بسيار فراواني وجود دارد.

رئيس انجمن دوستي قطر و ايران و شوراي شهر دوحه نيز در اين نشست با اظهار خوشحالي از حضور در گيلان و بازديد از مراكز گردشگري، اقتصادي و درماني استان گفت: گيلان استان بسيار زيبايي است كه مي تواند نيازمندي هاي قطر در بخش مواد غذايي را برطرف كند.

سعود بن عبدالله الله آل حنزاب افزود: قطر علاقه مند به گسترش روابط تجاري با ايران بوده و ايجاد بازار ايران در قطر را پيگيري خواهیم کرد.

وي با اشاره به ساخت بنادر جديد در قطر یادآورشد: با ساخت اين بنادر امكان ورود بيشتر و سريع تر مواد غذايي و ساختماني ايران به قطر فراهم مي شود.