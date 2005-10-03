رايزن فرهنگي سفارت اتريش در تهران در گفتگو با "مهر" : گفتگوهاي دو جانبه اسلام و مسيحيت مبناي مناسبي براي روابط فرهنگي ايران و اتريش هستند

دكتر ولفگانگ بانيايي، رايزن فرهنگي سفارت اتريش در تهران در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در ابتدا ضمن اشاره به رابطه تاريخي ايران و اتريش در بسترهاي فرهنگي گفت : روابط دو كشور ايران و اتريش از يك سابقه طولاني و مستحكم برخوردارند. سابقه روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي دو كشور به اوايل قرن شانزدهم ميلادي يعني آغاز سلطنت صفويه در ايران و حكومت خاندان هابسبورگ در اتريش باز مي گردد. شرايط سياسي بستري را فراهم نمودند كه دو كشور ايران و اتريش روابط خود را در زمينه هاي متفاوتي به خصوص در حوزه فرهنگي گسترش دادند.

وي با ذكر اين مطلب كه سفارت اتريش در تهران كه در سال 1873 ميلادي افتتاح گرديد، يكي از قديمي ترين سفارتخانه هاي اروپايي در ايران به شمار مي رود تصريح كرد كه اين موضوع نشان دهنده سابقه طولاني روابط دو كشور است.

دكتر ولفگانگ بانيايي در ادامه به حضور ايرانيان در اتريش و حضور عده كثيري از اتريشي‌ها در ايران در زمان صفويه اشاره كرد و گفت : در اين زمان كتاب "چهلستون" كه پيتر بديك به زبان لاتين نوشت و در وين به چاپ رسيد، از نخستين سفرنامه‌هايي است كه در اتريش به زبان فارسي منتشر شده است . اين كتاب از نسخه‌هاي نادر موجود در كتابخانه ملي اتريش است. از ديگر كتابهاي چاپ شده در اتريش، يكي هم كتاب "شيوه معماري ايراني" اثر فيشر فن ارلاخ است.

رايزن فرهنگي سفارت اتريش در ايران در ادامه تصريح كرد: قديمي ترين مركز ايران شناسي در اروپا كه منجر به معرفي تمدن ايراني به جهان گرديد در اتريش سابقه چند صد ساله دارد. اين اقدام منجر به حضور هزاران متخصص مختلف ايراني در اتريش شده است. از ايرانشناسان و محققاني كه در اتريش به ترجمه و چاپ آثار فارسي اقدام كرده ‌اند مي توان به فريدريش روكرت و هامر پورگشتال اشاره كرد.

دكتر ولفگانگ بانيايي اظهار داشت : از سوي دو كشور گفتگوهاي دو جانبه اسلام و مسيحيت با برگزاري كنفرانسها و همايشهاي متعدد برقرارند. اتريش قصد دارد در نوامبر سال جاري اقدام به برگزاري همايش گسترده اي در زمينه تعامل ميان تمدنها و فرهنگها برقرار سازد. حضور آقاي خاتمي رئيس جمهور پيشين ايران در اتريش نه تنها حاكي از دوستي و سابقه طولاني روابط ميان دو كشور است بلكه به اين گفتگوهاي انديشمندانه تحكيم بخشيده است.

رايزن فرهنگي سفارت اتريش در تهران به به رسميت يافتن دين اسلام در اين كشور و احترام به آزاديهاي فردي و اجتماعي مسلمانان اشاره كرد و گفت : با توجه به اينكه ايران يك كشور اسلامي است اين مبناي مناسبي براي برقراري روابط دو كشور است. مسلمانان در اتريش طبق قانون داراي اتحاديه اي هستند كه مي توانند كليه مسائل و مناسبتهاي فرهنگي و ديني خود را شخصاً انجام دهند.

دكتر ولفگانگ بانيايي همچنين به مسائل فرهنگي در موضوعات فلسفي اشاره كرد و گفت : ما دو سال پيش با همكاري مركز گفتگوي تمدنها همايشي درباره بررسي انديشه هاي ويتگنشتاين برگزار كرديم كه اين نشان از استقبال خوب ايرانيان در اين گونه موارد است. امسال از طرف اتريش سال فرويد نامگذاري شده است كه اميدواريم در اين زمينه نيز بتوانيم فعاليتهايي انجام دهيم. در صورتي كه از سوي اندشمندان ايراني طرح و يا ايده اي در اين موضوعات داشته باشيم استقبال مي كنيم.

رايزن فرهنگي سفارت اتريش در تهران در پايان نسبت به گسترش زبان آلماني در ايران و زبان فارسي در اتريش ابراز خشنودي كرد و گفت : خوشبختانه هر دو كشور داراي كرسي هاي آموزش زبان در دانشگاههاي كشورهاي خود هستند و اين عامل براي تعامل فرهنگي دو كشور است.