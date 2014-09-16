به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، سازمان نظام وظیفه کارت معافیت 12 بازیکن فوتبال را باطل اعلام کرد و بر این اساس این بازیکنان تا تعیین نظام وظیفه خود نمی توانند برای باشگاه هایشان بازی کنند. فهرست بازیکنانی که نام شان از سوی نظام وظیفه اعلام شده به شرح زیر است:

آرش افشین

وحید مشایی زاده

فربد دهکردی

ابراهیم صالحی

محمد معاوی

عباس عسگری

میلاد شیخی

توحید غلامی

میلاد مدیر روستا

کوشا بختیاری زاده

امیر شریفی

میثم کریمی