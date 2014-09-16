به گزارش خبرنگار مهر، سامانه عضویت کتابخانه ملی ایران که از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه (23 شهریور) به دلیل اتصال برق بخش آسانسور با برق واحد «رسا» (سامانه عضویت) و سوختن سوئیچ واحد عضویت و مختل شدن فعالیت‌های این بخش شده بود، شامگاه دیروز دوشنبه در دسترس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش از صبح امروز سه‌شنبه مراجعان کتابخانه ملی مشکلی برای تمدید اعتبار کارتشان و یا صدور کارت عضویت خود جهت استفاده از تالارهای مطالعه و امانت کتاب، نداشته‌اند و اینترنت واحد عضویت هم برقرار است.

بر اساس آمارها و برآوردهایی تخمینی، روزانه 70 تا 100 نفر از دانشجویان و پژوهشگران مقطع کارشناسی ارشد به بالا برای عضویت، تمدید اعتبار کارت، صدور کارت اصلی و المثنی به بخش‌های یادشده مراجعه می‌کنند.

فریبرز خسروی سخنگوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روز گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود: مشکل به وجود آمده سخت‌افزاری است و تا غروب امروز (دوشنبه) برطرف خواهد شد.