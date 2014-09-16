به گزارش خبرنگار مهر، شماره اول این دوفصلنامه که تاریخ بهار و تابستان 1393 را بر خود دارد، اخیراً در 1000 نسخه با قیمت 10 هزار تومان از سوی مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره برای ارتقاء سطح علمی در حوزه مطالعات صنایع دستی و هنرهای سنتی به زیور طبع آراسته شده است.

مدیرمسئول و سردبیر این نشریه فرهنگی، مهناز شایسته‌فر است و کارشناسان و صاحبنظران حوزه مطالعات فرهنگ و هنر اسلامی در هیئت تحریریه و گروه نویسندگان این دو فصلنامه حضور دارند.

در شماره نخست نشریه سفالینه مقالاتی چون: شاخص‌های نگاره‌های جلدهای قرآن عصر قاجار، تجلی مفاهیم قرآنی، ذکر و عرفان اسلامی در ساخت و تزیین کاسه‌های دعایی عصر صفوی، مقایسه تطبیقی طرح و رنگ در نقوش فرش‌ها با جلدهای لاكی در دوره قاجار، بررسی نقش‌مایه‌ها و ویژگی‌های بصری درهای چوبی مقبره امامزاده عباس ساری و مسجد جامع افوشته اصفهان از دوره تیموری، تصویرسازی ادبیات حماسی و اسطوره‌ای بر سفالینه‌های اسگرافیاتو با معرفی نمونه سفالینه‌های مؤسسه موزه‌های بنیاد، بررسی زیبایی شناسی و مفهومی کتیبه‌های ظروف برنجی عصر صفوی موزه ویکتوریا و آلبرت لندن، بررسی و تطبیق نقش مایه‌های آثار فلزی مکشوفه از استان گلستان در دوره سلجوقی، منتشر شده است.