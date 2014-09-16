به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین روز سفر خود به جمهوری ترکمنستان با قربان قلی بَردی محمداف رئیس جمهور این کشور دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد.



در این دیدار رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به ملاقات و مذاکره اخیر خود با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در حاشیه اجلاس شانگهای، بر توسعه همکاری های دفاعی دو کشور تأکید کرد.



قربان قلی بَردی محمداف با استقبال از پیشرفت های ایران در همه زمینه ها به ویژه حوزه فناوری های دفاعی و خدمات مهندسی، اظهار امیدواری کرد: روابط تهران – عشق آباد در همه عرصه‌ها گسترش یابد.



در این دیدار، سردار دهقان با ابلاغ سلام های گرم و صمیمانه رئیس جمهور اسلامی ایران به رئیس جمهور ترکمنستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری در همه زمینه ها از جمله همکاری های دفاعی و امنیتی اعلام کرد.



وی با ارائه گزارشی از مذاکرات خود با وزیر دفاع ترکمنستان و با اشاره به شرایط منطقه ای و جهانی، همکاری های دفاعی و امنیتی را در تحکیم صلح، ثبات و امنیت منطقه و جهان مؤثر دانست.



وزیر دفاع همچنین از تروریسم و مواد مخدر به عنوان دو عامل ناامنی در منطقه یاد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب طولانی در مبارزه با این پدیده های شوم، آمادگی دارد ضمن انتقال تجارب خود با همسایگان در این زمینه ها همکاری کند.